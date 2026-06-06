El piloto italiano Kimi Andrea Antonelli dio un golpe importante en el GP de Mónaco, arrebatando la 'pole position' a Max Verstappen en una clasificación muy apretada. El piloto holandés había sido el favorito para ganar, pero Antonelli logró encontrar las décimas necesarias para superarlo.

El piloto italiano Kimi Andrea Antonelli dio un golpe importante en el GP de Mónaco, arrebatando la 'pole position' a Max Verstappen en una clasificación muy apretada.

El piloto holandés había sido el favorito para ganar, pero Antonelli logró encontrar las décimas necesarias para superarlo. En una entrevista posterior, Antonelli expresó su gratitud hacia su equipo, que había estado trabajando duro para mejorar su desempeño en los ensayos libres.

El piloto alemán Lennart Karl sufrió una lesión en un entrenamiento y se vio obligado a retirarse de la competencia, lo que es un duro golpe para la selección de Alemania apenas unos días antes de su debut en el Mundial 2026. En el GP de Hungría, David Alonso hizo una salvada increíble, pero cometió un error en una clasificación muy apretada y saldrá desde el noveno lugar.

El piloto local de Mónaco, Charles Leclerc, tuvo que contentarse con el cuarto puesto después de chocar contra el muro en su última vuelta de clasificación. El piloto inglés Lewis Hamilton clasificó tercero, a 228 milésimas de la pole position, mientras que George Russell del equipo Mercedes se quedó con el quinto lugar.

Por otro lado, el piloto asturiano Fernando Alonso, que está conduciendo su Aston Martin, expresó su frustración por la peor generación de monoplazas que ha conducido en Mónaco y criticó la presencia de vehículos híbridos en la competencia





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