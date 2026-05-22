Knicks vencen a Cavaliers en el segundo partido de la final de la Conferencia Este

Los Knicks de Nueva York se impusieron a los Cavaliers de Cleveland por 109-93 en el segundo partido de la final de la conferencia del Este de la NBA. La victoria en casa de Nueva York les permite mantener una ventaja 2-0 en la serie. Los Knicks demostraron una superioridad clara en ambos lados de la cancha, mientras que los Cavaliers mostraron una actuación más tímida.

Los Knicks de Nueva York se impusieron a los Cavaliers de Cleveland por 109-93 en el segundo partido de la final de la conferencia del Este de la NBA .

La victoria en casa de Nueva York les permite mantener una ventaja 2-0 en la serie. Los Knicks demostraron una superioridad clara en ambos lados de la cancha, mientras que los Cavaliers mostraron una actuación más tímida. La serie se trasladará a Cleveland para los próximos dos partidos, donde los Cavaliers tendrán la necesidad de ajustar su estrategia para evitar una rápida eliminación.

En el primer encuentro, los Knicks lograron remontar una desventaja de 22 puntos para imponerse 115-104 en tiempo extra. Esta vez, los Knicks fueron más sólidos y lograron mantener una ventaja cómoda en el tramo final del partido. Josh Hart fue una de las figuras destacadas de la noche, con 26 puntos y siete asistencias





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