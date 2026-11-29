La controversial trayectoria de Knut Hamsun, galardonado con el Premio Nobel en 1920, culmina con su apoyo al nazismo y su juicio por traición en Noruega en 1945.

El novelista noruego Knut Hamsun recibió el Premio Nobel de Literatura en 1920 por su brillante carrera vanguardista, pero su legado quedó manchado para siempre por su abierta simpatía hacia el régimen nazi. Este giro político extremo ocurrió en un contexto de ocupación alemana en Noruega y transformó a un ícono cultural en un símbolo de traición nacional.

El apoyo directo a Hitler y la medalla entregada

Hamsun, quien se autodenominaba un alma alemana antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, mantuvo una postura pública a favor de la expansión territorial alemana contra el Imperio Británico. En junio de 1943, aprovechando su estatus internacional, logró una entrevista personal con Adolf Hitler a través de mediaciones de Joseph Goebbels. Durante este encuentro, Hamsun le entregó su propia medalla del Premio Nobel como un gesto simbólico de adhesión ideológica.

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Durante la reunión con el líder nazi, Hamsun no solo apoyó al régimen, sino que también criticó al gobierno colaboracionista de Vidkun Quisling. cuestionó abiertamente las decisiones administrativas del nazismo en territorio noruego, demostrando una postura crítica hacia la gestión local aunque mantuviera su lealtad hacia el Führer. Este detalle histórica revela la complejidad de sus motivaciones políticas durante la Segunda Guerra Mundial.

El juicio por traición y la pena económica

Tras la derrota de Alemania y la muerte de Hitler en 1945, la reacción en Noruega fue inmediata y devastadora para Hamsun. La población salió a las calles para quemar sus libros públicamente, marcando el fin de su aceptación social. El escritor, que acababa de cumplir 86 años, fue arrestado y procesado por traición a la patria en mayo de 1945. Para evitar una condena de prisión más severa, los tribunales lo declararon mentalmente perturbado debido a su avanzada edad y estado emocional.

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A pesar de la declaración de perturbación mental, el sistema judicial noruego impuso una multa cuantiosa de 325 mil coronas noruegas. Esta sanción económica fue la consecuencia legal directa de sus actos de colaboración con el enemigo durante la ocupación. La decisión buscaba equilibrar la justicia con la compasión por su edad y su historial literario previo, aunque la condena moral fue universal.

Defensa en prisión y publicación póstuma

Incluso mientras estaba arrestado, Hamsun continuó escribiendo para defender su reputación y su cordura. En 1948, publicó "Por senderos que la naturaleza oculta", una obra que recopilaba sus vivencias durante el cautiverio y sus reflexiones filosóficas. El libro contenía párrafos donde detallaba sus restricciones de movimiento, afirmando que nunca había tenido contacto previo con la policía en ningún país a pesar de haber visitado los cinco continentes.

En estas memorias, Hamsun intentaba demostrar que no era un perturbado mental, sino un hombre de edad avanzada sujeto a restricciones arbitrarias. Su obra posterior a la guerra refleja una obsesión constante por su honor y su identidad, contrastando fuertemente con la figura del campesino bucólico que idealizaba en textos anteriores como "Hambre" y "La bendición de la tierra".