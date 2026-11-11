Kokoriko lanza serie digital con inteligencia artificial

Kokoriko debutó en producción de entretenimiento con la serie ¿Quién pidió pollo?, ocho episodios creados con herramientas de inteligencia artificial que amplían su presencia digital.

Kokoriko ha ampliado su estrategia empresarial al lanzar la serie original ¿Quién pidió pollo?, una producción de ocho capítulos que utiliza herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA) en su creación audiovisual. La iniciativa marca su incursión en la generación de contenido propio, con el objetivo de expandir la presencia de la marca más allá de sus restaurantes y canales tradicionales de venta.

La apuesta por la IA en la producción

La serie combina tecnología, creatividad y formatos digitales, integrando la IA como recurso no solo de producción sino también de narrativa. El enfoque permite explorar nuevas posibilidades narrativas y experimentar con procesos que las industrias creativas están remodelando con la llegada de nuevas tecnologías.

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Fanny González, directora de operaciones de Kokoriko, afirmó que la compañía quiere demostrar que puede adoptar tecnologías de última generación y desarrollar contenidos que conecten con las audiencias actuales. "Queremos que la innovación sea una parte visible y permanente de nuestra evolución como compañía", señaló.

Posiciones de la compañía y la industria

El vocero de Kokoriko destacó que la IA "llegó para quedarse y será un commodity en los próximos años". El reto, según la empresa, será la creatividad, y Kokoriko pretende mantenerse a la vanguardia.

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La decisión responde a los cambios que atraviesan las industrias creativas y de entretenimiento, donde las tecnologías están modificando tanto los procesos de creación como las formas de distribución y consumo de contenidos.

Impacto y próximos pasos

La primera temporada de la serie constará de ocho capítulos que se estrenarán semanalmente hasta diciembre a través de los canales digitales oficiales de Kokoriko. Con este formato, la empresa busca participar en las conversaciones digitales mediante contenidos de entretenimiento y reforzar la cercanía y el reconocimiento que ha construido durante más de cinco décadas en Colombia.

El lanzamiento de ¿Quién pidió pollo? representa una etapa de transformación de Kokoriko, orientada a fortalecer su propuesta de valor mediante nuevos productos, experiencias, formatos y canales de comunicación. La serie permite demostrar que una marca consolidada puede adoptar tecnologías avanzadas y explorar formatos distintos para mantenerse conectada con varias generaciones de consumidores.