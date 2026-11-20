Kris R presenta su gira El Trap de Kolombia en el DAVIarena de Sabaneta este viernes 20 de noviembre. Descubra detalles de la fecha, precios y entradas en Tuboleta.

El artista Kris R se presentará este viernes 20 de noviembre a las 8:00 p. m. en el DAVIarena, ubicado en Sabaneta, para un concierto que ha sido destacado como el más importante de su carrera musical. Este acto marca el regreso del interprete a la ciudad donde se crio y donde compuso las letras que hoy lo consolidan como uno de los sonidos más escuchados en Colombia. Las puertas del recinto abrirán sus accesos a partir de las 5:00 p. m. para permitir el ingreso ordenado del público.

Detalles de boletería y precios en el DAVIarena

Las entradas se comercializan exclusivamente a través de Tuboleta, identificada como la única plataforma tiquetera autorizada para este evento. Los costos de los accesos oscilan desde $120.300 hasta un máximo de $395.000, dependiendo de la zona elegida. En los sectores 307 a 309 del piso 3, ubicados en la parte alta, los precios inician en $120.300 con el servicio ya incluido. Para quienes deseen mayor comodidad, la Tribuna Fan y el Primavera Lounge tienen un costo de $395.000. La platea con admisión general se vende a $216.500, mientras que el resto del piso 3 cotiza en $188.800. Cada comprador puede adquirir un máximo de cuatro boletas.

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Contexto del show y gira mundial El Trap de Kolombia

Este concierto forma parte de la gira mundial El Trap de Kolombia, una producción que contempla más de 45 fechas distribuidas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. La fecha en Medellín llega tras el éxito rotundo del primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá, celebrado el 23 de octubre. Ese evento registró la boletería agotada con más de 12.000 asistentes, según reportó Blu Radio. La velada en la capital colombiana comenzó con una pieza audiovisual sobre su nacimiento en Estados Unidos e incluyó un segundo escenario en medio del público. Entre los invitados especiales se encontraron figuras del género urbano como Cosculluela, Tury, Jory Boy, GeezyDee y Nanpa Básico. Hasta el momento, la organización no ha revelado quiénes serán los invitados para la presentación en Sabaneta.

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Vida personal y trayectoria musical de Kris R

El regreso a Medellín también coincide con un momento personal significativo para Kristian Rangel Betancur, nacido en Nueva York el 12 de febrero de 2001. El 8 de noviembre nació Kairo Rangel García, su primer hijo con Karina García, creadora de contenido conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia. Durante el embarazo, la pareja se refería al bebé como Baby K, nombre que permaneció en reserva hasta el nacimiento. Karina, quien ya es madre de dos hijos, asistió al show en Bogotá, donde Kris R dedicó la canción 4Life y afirmó que estarán juntos para siempre. Esta actuación marca la primera vez que el artista se presenta en un escenario grande siendo padre. Kris R es considerado uno de los pioneros del trap de Medallo, un subgénero que tomó acento propio en la ciudad. El salto masivo ocurrió en 2024 con remixes de Polos opuestos, Las piponas y Ultra complicado junto a Blessd. Estas canciones, junto con Tremenda HP, recibieron certificaciones de la RIAA. Su discografía reciente incluye el EP Una valija en sentimiento (2025) y colaboraciones con artistas como J Balvin, Anuel AA, Myke Towers, Ryan Castro y Rauw Alejandro. En 2026 lanzó El trap de Kolombia y El trap de Kolombia 2, este último publicado el 15 de octubre. Su trayectoria cuenta con 26 canciones en el Billboard Colombia Hot 100 y 30 placas de certificación de Warner Music.

Logística y recomendaciones para asistir al evento

Para llegar al DAVIarena, se recomienda utilizar el metro hasta la estación Itagüí, que tendrá horario extendido. El recorrido a pie hasta el recinto toma aproximadamente ocho minutos. No hay parqueadero para asistentes, por lo que también hay disponible una ruta de Turibus con salidas desde los centros comerciales Sandiego, Unicentro y Vizcaya, con un costo adicional. Se habilitaron siete zonas para taxis y aplicaciones de transporte. El recinto tiene una capacidad para 17.900 personas y fue inaugurado el 14 de noviembre por Juanes. La agenda de esta semana incluye cuatro noches consecutivas: Chayanne actuó el jueves, Kris R se presenta hoy, Rubén Blades llega el sábado y Anuel AA cierra el domingo. La edad mínima para ingresar es de 12 años. Los sectores 305, 306, 310, 311, 405, 406, 414 y 415 están destinados a menores, donde no se permite la venta ni el consumo de alcohol. Las autoridades han recomendado no permitir el ingreso a mujeres con embarazo visible.