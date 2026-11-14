Kris R responde a críticas por chupete de oro de su hijo Kairo

Kris R defiende su derecho a gastar en lujos para su bebé Kairo ante las críticas por un chupete de oro con diamantes, asegurando que su trabajo en la música busca el bienestar familiar.

El cantante Kris R ha respondido directamente a las intensas críticas que han surgido en redes sociales respecto a los lujos adquiridos para su hijo recién nacido, Kairo. La controversia se centró en la publicación de imágenes del bebé, donde se observaba un chupete personalizado elaborado en oro con incrustaciones de diamantes. Ante los comentarios de internautas que calificaron estos detalles como exagerados, el artista dejó clara su postura sobre el uso de sus recursos financieros.

Defensa del gasto familiar en redes

El artista no tardó en desmentir las opiniones negativas y afirmó que las preocupaciones ajenas no le incumben. A través de sus canales oficiales en redes sociales, Kris R escribió textualmente: Preocúpense por lo de ustedes, yo veré en qué me gasto la plata. Esta declaración busca establecer un límite claro entre la vida privada de la familia y la opinión pública, reafirmando su autonomía para decidir cómo分配ar los ingresos obtenidos de su carrera musical.

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Lujos y marcas de lujo del bebé

Según reportó el medio Telemedellín, la discusión inicial se desató cuando la pareja compartió las primeras fotografías oficiales del pequeño. En las imágenes, el bebé Kairo aparece vestido con prendas de la reconocida marca de moda Fendi. Además, se le ve usando tenis de la marca Jordan y cubierto con cobijas de la prestigiosa casa de moda Louis Vuitton. El punto focal de la controversia fue, sin embargo, el chupete personalizado que lleva la inicial del niño labrada en oro y diamantes en el centro.

Reacciones divididas del público

Los usuarios de internet se dividieron rápidamente en dos bandos opuestos. Un sector considerable consideró que este tipo de ostentaciones son innecesarias e inapropiadas para un recién nacido de pocos días de vida. Por otro lado, muchos seguidores defendieron el derecho absoluto de los padres para consentir a sus hijos de la manera que estimen conveniente, sin necesidad de justificar sus decisiones ante extraños. La situación refleja un debate más amplio sobre la exhibición del estilo de vida de los famosos en plataformas digitales.

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Contexto de la relación y la paternidad

Kris R y Karina García continúan disfrutando de los primeros días de paternidad, a pesar del ruido mediático generado. La llegada de Kairo fue anunciada por la pareja a principios de noviembre, marcando un momento significativo en su vida personal. Previo a este anuncio, en octubre, circularon rumores sobre una posible ruptura de la pareja, los cuales se desvanecieron cuando Karina García acompañó al cantante en uno de sus conciertos públicos, demostrando la solidez de su unión.

Posición sobre la privacidad y el futuro

Hasta la fecha, ni Kris R ni Karina García han proporcionado detalles públicos sobre el costo exacto del chupete ni sobre los materiales específicos utilizados en su elaboración. Lo que sí queda claro es la determinación del cantante de continuar trabajando arduamente en la música para asegurar el bienestar económico de su hogar. El artista ha indicado que las opiniones críticas no frenarán su deseo de seguir trabajando duro por su familia.