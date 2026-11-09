Kris R. y Karina García presentan a su hijo Kairo ante críticas en redes sociales

Kris R. y Karina García compartieron la llegada de Kairo Rangel García. El cantante defendió el nombre de su hijo de burlas en Instagram.

Kris R. y Karina García presentaron oficialmente a su primer hijo conjunto el 8 de noviembre tras anunciar su nacimiento en redes sociales. La pareja compartió fotografías del recién nacido, quien fue nombrado Kairo Rangel García, junto con el emotivo mensaje: "Un amor para toda la vida".

Defensa del nombre frente a críticas

La decisión del nombre Kairo generó comentarios de usuarios en Instagram que se burlaron de la elección y temieron confusiones con Jairo al inicio escolar. El artista Kristian Rangel Betancur, conocido como Kris R., respondió directamente a una seguidora con firmeza.

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En su cuenta de Instagram, el cantante urbano de 25 años contestó: "Usted con esa gonorrea de nombre criticando el nombre de mi hijo. Sea seria, ome". Esta reacción pública generó nuevas respuestas entre sus seguidores.

Reacciones de seguidores y prensa

Algunos usuarios respaldaron la postura del artista y pidieron respeto por el recién nacido, mientras otros continuaron debatiendo sobre la elección del nombre. La creadora de contenido antioqueña Karina García y Kris R. publicaron dos imágenes, una en la sala de partos, para confirmar la salud del bebé.

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Desafíos de salud durante el embarazo

Antes del nacimiento, Karina García enfrentó vómitos, mareos, acidez, taquicardia y dificultades para respirar. Tras el terremoto en Colombia en agosto, la pareja de 36 años experimentó contracciones y recibió recomendación médica de reposo para evitar un parto prematuro.

Los especialistas también monitorearon la macrosomía fetal, donde el bebé presentaba un peso superior al esperado. La creadora de contenido compartió estas complicaciones en sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores.

Historia de la familia y confirmación

Kairo es el tercer hijo de Karina García, madre de Isabella y Valentino, y el primero de Kris R. La pareja confirmó el embarazo el 24 de junio de 2026 con el mensaje: "Nuestro sueño más bonito viene en camino".