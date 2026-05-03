Kuagro: Un Cortometraje que Honra la Tradición Palenquera de la Amistad

El cortometraje 'Kuagro', dirigido por Diego Cáceres, rinde homenaje a la tradición ancestral del kuagro en San Basilio de Palenque, un sistema de amistad y apoyo mutuo que es el pilar de la vida en esta comunidad afrocolombiana. La película explora el significado de la amistad, la lealtad y la solidaridad en un contexto cultural único y conmovedor.

La amistad, a menudo tácita pero siempre presente en los momentos de adversidad, encuentra en San Basilio de Palenque una expresión única: el kuagro. Esta tradición ancestral, arraigada en el primer pueblo libre de esclavización en América, al sur de Cartagena de Indias, es mucho más que una simple amistad.

El kuagro es el núcleo de la vida palenquera, un pilar social basado en redes familiares y de amistad que perduran a lo largo de generaciones. La Unesco describe el kuagro como un sistema de derechos y deberes mutuos, cimentado en la solidaridad, la lealtad, la confianza, el compromiso y el amor. Los miembros del kuagro colaboran en el trabajo diario y organizan eventos en conjunto, actuando como un equipo frente a cualquier desafío.

Puede estar compuesto por hombres, mujeres o ser mixto, pero siempre representa un apoyo incondicional, una historia compartida y una forma de vida que ha resistido el paso del tiempo. Recientemente, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) presentó 'Kuagro', un cortometraje dirigido por Diego Cáceres, un joven cineasta de 20 años nacido en Palenque de Benkos. El filme es un homenaje a esta tradición milenaria y resonó profundamente con el público.

Cáceres, quien nunca formó parte de un kuagro, sintió la necesidad de contar esta historia, de mostrar al mundo las manifestaciones culturales de su territorio. A través de su película, exploró cómo le hubiera gustado experimentar la vida dentro de un kuagro, incluso utilizando la lengua palenquera. El cortometraje no solo celebra la cultura palenquera, sino que también fortalece la identidad de la comunidad.

Cáceres describe la reacción del público como transformadora, sintiendo un nuevo reconocimiento no solo como un miembro de la comunidad, sino como el creador de la película que honra sus tradiciones.

'Kuagro' fue rodado con recursos propios y un equipo de actores no profesionales entre el 10 y el 12 de julio de 2025, justo antes del Bogotá Audiovisual Market (BAM). La película fue seleccionada para Ficci 65 en el último momento, generando una gran emoción en Cáceres y su equipo. La proyección del cortometraje, que cerró la Selección De Indias, fue recibida con una ovación prolongada. Cáceres relata haber llorado de emoción, abrumado por el apoyo de su comunidad.

En una sociedad donde las relaciones a menudo son efímeras, 'Kuagro' redefine el significado de la amistad, la complicidad y el amor por el prójimo. El cortometraje sigue a un grupo de niños que forman un kuagro, una segunda familia basada en la amistad íntima, y ofrece una reflexión conmovedora sobre las tradiciones de San Basilio de Palenque.

Es un llamado a valorar y preservar las historias propias, contadas desde adentro, porque son las que realmente resuenan con quienes las viven





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

San Basilio De Palenque Kuagro Cine Colombiano Tradición Amistad

United States Latest News, United States Headlines