Kvaratskhelia: Bayern y PSG, los dos mejores de Europa

El extremo del PSG, Khvicha Kvaratskhelia, considera que la semifinal de la Champions League contra el Bayern de Múnich enfrentará a los dos equipos más fuertes del momento. Destaca su mejora defensiva bajo la dirección de Luis Enrique y su buena relación con Ousmane Dembélé.

El extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia , figura clave del París Saint-Germain, ha manifestado su convicción de que la inminente eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich enfrentará a los dos conjuntos más en forma y competitivos del panorama futbolístico actual.

Sus declaraciones, realizadas en la rueda de prensa previa al crucial encuentro, reflejan una confianza palpable en las posibilidades del equipo parisino, pero también un profundo respeto por la calidad y el poderío del rival alemán. Kvaratskhelia recordó el enfrentamiento previo entre ambos equipos durante la fase de grupos, donde el Bayern se impuso por 1-2, admitiendo que el PSG no ofreció su mejor versión en aquel partido debido a una serie de lesiones y a un rendimiento general por debajo de lo esperado.

Sin embargo, enfatizó que el equipo ha evolucionado significativamente desde entonces y ha demostrado su verdadero potencial en encuentros posteriores, lo que le lleva a creer que ahora mismo, ambos equipos se encuentran en la cima del fútbol europeo. La perspectiva de Kvaratskhelia no solo se centra en la fortaleza del Bayern, sino también en la capacidad del PSG para superar cualquier obstáculo.

Su análisis sugiere una transformación en la mentalidad del equipo, que ahora se percibe a sí mismo como un contendiente legítimo al título, capaz de enfrentarse y vencer a cualquier rival. Esta confianza se basa en el juego colectivo, la solidez defensiva y la calidad individual de sus jugadores, factores que, según Kvaratskhelia, han sido clave en el éxito reciente del equipo.

La eliminatoria se presenta como un desafío mayúsculo, pero el extremo georgiano se muestra optimista y convencido de que el PSG está preparado para afrontarlo con determinación y ambición. Kvaratskhelia también aprovechó la ocasión para destacar su excelente estado de forma actual, atribuyéndolo directamente al sistema de juego implementado por el entrenador Luis Enrique y a la armonía que existe dentro del equipo.

Subrayó la importancia del juego colectivo como motor de su rendimiento individual, señalando que se siente cómodo y efectivo gracias al apoyo y la colaboración de sus compañeros. En particular, elogió su relación con Ousmane Dembélé, describiéndola como fluida y natural. Afirmó que jugar junto a Dembélé es un placer, ya que ambos se entienden a la perfección en el campo y complementan sus habilidades de manera efectiva.

No dudó en expresar su admiración por el talento de Dembélé, llegando a afirmar que merece el Balón de Oro y que está convencido de que logrará grandes éxitos en el futuro. Estas palabras reflejan el respeto mutuo y la conexión que existe entre ambos jugadores, lo que se traduce en un juego ofensivo dinámico y peligroso para cualquier defensa rival.

Además, Kvaratskhelia hizo una reflexión sobre su paso por el Nápoles, donde se ganó el apodo de ‘Kvaradona’ en referencia a la leyenda argentina Diego Maradona, quien también brilló en el club italiano. Reconoció el cariño y la admiración que recibió de la afición napolitana, pero señaló que su experiencia en París le ha permitido crecer como jugador en todos los aspectos, especialmente en el plano defensivo.

El jugador georgiano explicó que, si bien ya poseía una gran habilidad técnica durante su etapa en el Nápoles, ha mejorado significativamente en su labor defensiva gracias a las indicaciones y la exigencia de Luis Enrique. El entrenador parisino, según Kvaratskhelia, le ha inculcado la importancia de defender como un jugador más, contribuyendo activamente a la recuperación del balón y a la protección de la portería.

Esta transformación defensiva ha sido fundamental para su desarrollo como futbolista, permitiéndole convertirse en un jugador más completo y versátil. Kvaratskhelia reconoció que ha tenido que trabajar duro para mejorar en este aspecto, pero se siente orgulloso de los avances que ha logrado. Su capacidad para combinar su talento ofensivo con una sólida defensa lo convierte en un activo invaluable para el PSG, tanto en ataque como en la transición defensiva.

La mejora en su faceta defensiva no solo beneficia al equipo en su conjunto, sino que también le permite a Kvaratskhelia ser más efectivo en el campo, ya que puede participar activamente en todas las fases del juego. En definitiva, la experiencia de Kvaratskhelia en París ha sido enriquecedora y le ha permitido alcanzar un nuevo nivel de madurez y profesionalismo, consolidándose como una de las estrellas emergentes del fútbol europeo





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kvaratskhelia PSG Bayern Múnich Champions League Luis Enrique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Límite de Búsquedas en Chatbot y Actualidad Deportiva: Militao Lesionado, Bayern vs Mainz y Mbappé PreocupaHas alcanzado el límite diario de búsquedas en el chatbot. Descubre las opciones de suscripción para acceso ilimitado. Además, las últimas noticias deportivas: lesión de Éder Militao, el partido Bayern Múnich - Mainz y la preocupación por Kylian Mbappé.

Read more »

Bayern Múnich remontó un 3-0 antes de su partido contra PSG por ChampionsMainz sorprendió a Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga, en su más reciente duelo por la competición. Pero el gigante reaccionó.

Read more »

Bayern Múnich Remonta un Partido Histórico ante el Mainz 05El Bayern Múnich logró una increíble victoria 4-3 sobre el Mainz 05 después de ir perdiendo 3-0 al descanso. Una segunda parte espectacular con goles de Jackson, Olise, Musiala y Kane selló la remontada.

Read more »

Mainz 3, Bayern 4: el equipo de Luis Díaz remonta una desventaja de tres golesEl guajiro fue titular y salió reemplazado en el entretiempo.

Read more »

PSG y Bayern Múnich se enfrentan en una semifinal de Champions LeagueEl Paris Saint-Germain recibe al Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de la Champions League, un enfrentamiento entre dos de los equipos más poderosos de Europa con un historial reciente favorable al club alemán.

Read more »

“Ningún equipo es mejor que nosotros”, dice Luis EnriqueEl entrenador del PSG aseguró que será una llave dura ante el Bayern Munich.

Read more »