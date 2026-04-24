Líbano condena los ataques israelíes contra periodistas como crímenes de guerra

El presidente y el primer ministro libaneses condenan enérgicamente la muerte de la periodista Amal Khalil en un ataque israelí, calificándolo como un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. Exigen una intervención internacional para poner fin a la violencia contra periodistas en el sur del Líbano.

El presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam han elevado una fuerte condena contra los ataques israelíes que resultaron en la muerte de periodistas, calificándolos como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La reciente pérdida de Amal Khalil, reportera del diario Al Akhbar, durante un bombardeo israelí en el sur del Líbano, ha desencadenado esta enérgica respuesta. El presidente Aoun enfatizó que los ataques deliberados y directos contra periodistas por parte de Israel buscan silenciar la verdad sobre sus acciones agresivas contra el Líbano.

Subrayó que estos actos no solo violan las leyes y convenciones internacionales, sino que también constituyen crímenes de lesa humanidad que exigen una intervención urgente de la comunidad internacional para poner fin a esta escalada de violencia. Aoun expresó sus más sinceras condolencias a la familia de la periodista Khalil, quien, según sus palabras, se ha unido a la lista de periodistas mártires que han perdido la vida en el sur del país mientras cumplían con su deber informativo.

La Presidencia libanesa emitió un comunicado detallando la condena del mandatario y reafirmando el compromiso del Líbano con la búsqueda de justicia para estos crímenes. Por su parte, el primer ministro Salam lamentó que los ataques israelíes contra periodistas en el sur del Líbano ya no sean incidentes aislados, sino un patrón sistemático y comprobado que el Líbano condena y rechaza con firmeza.

Salam argumentó que atacar a periodistas, obstaculizar el acceso de equipos de ayuda humanitaria y, lo que es aún más grave, atacar nuevamente las ubicaciones de estos equipos después de su llegada, constituyen flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario y, por lo tanto, crímenes de guerra. El primer ministro aseguró que el Líbano no escatimará esfuerzos para llevar estos crímenes ante los foros internacionales competentes, buscando una rendición de cuentas por las acciones perpetradas.

El diario Al Akhbar informó que el ejército israelí atacó el vehículo en el que viajaba Khalil y, posteriormente, la residencia donde se había refugiado. La búsqueda de la periodista se prolongó hasta altas horas de la noche antes de que se confirmara su fallecimiento.

Además de la muerte de Khalil, otro periodista resultó herido durante el ataque en At Tiri. Esta situación se agrava aún más por el hecho de que estos ataques se producen a pesar del alto el fuego vigente entre el Líbano e Israel desde el pasado viernes, lo que plantea serias dudas sobre el compromiso de Israel con el cese de hostilidades.

La localidad de At Tiri, donde ocurrió el ataque, se encuentra cerca de Bint Jbeil, una zona que ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre Israel y el grupo chií libanés Hezbolá desde la entrada en vigor del alto el fuego. Además, se han recibido denuncias sobre una destrucción deliberada en la zona.

Este incidente se suma a un ataque similar ocurrido a finales de marzo, en Jezzine, también en el sur del Líbano, donde un reportero de Al Manar, una periodista de Al Mayadín y un camarógrafo perdieron la vida en un ataque israelí. Si bien Israel niega tener como objetivo a periodistas, numerosas organizaciones humanitarias y de prensa han expresado su profunda preocupación por la seguridad de los informadores en las áreas de operaciones militares israelíes.

La comunidad internacional observa con creciente inquietud la escalada de violencia y la aparente falta de respeto por la seguridad de los periodistas, quienes desempeñan un papel crucial en la cobertura de conflictos y en la rendición de cuentas. La persistencia de estos ataques, incluso durante un período de cese al fuego, socava la confianza en el proceso de paz y exige una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional para proteger a los periodistas y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario.

La situación exige una investigación exhaustiva e independiente para determinar las responsabilidades y garantizar que los perpetradores rindan cuentas por sus acciones





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