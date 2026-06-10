Líderes de control y electoral colombianos unen fuerzas por transparencia y contra desinformación

En la I Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control, Procurador, Registrador y Contralor rechazan desinformación y polarización, defienden la democracia y piden calma ante próximas elecciones.

En medio de un clima político de alta tensión y ad portas de nuevas jornadas decisivas en las urnas, los máximos representantes de los órganos de control y la organización electoral del país enviaron un mensaje de unidad, calma y transparencia.

Durante la I Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control, realizada este martes en Bogotá, el Procurador General, el Registrador Nacional y el Contralor General cerraron filas para defender la democracia, rechazar la desinformación y hacer un llamado a bajar el tono de la polarización. El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, lideró la vocería del encuentro enfatizando la fortaleza institucional del país frente a los constantes ataques mediáticos y la polarización extrema.

Eljach destacó que la estrategia de Paz Electoral ha sido un éxito y desestimó los rumores de fraude que suelen circular en época de campaña: Estamos en una democracia y la vamos a seguir defendiendo. Las elecciones pasarán, pero las instituciones se quedan y los organismos de control estamos presentes. Hay anuncios apocalípticos que hemos ido superando. Colombia ha demostrado su grandeza, madurez y civilidad al no permitir que se malogre el proceso electoral.

Asimismo, el jefe del Ministerio Público lanzó una dura advertencia sobre el daño que causa el mal uso de las redes sociales y la desinformación digital, señalando que la violencia política es inaceptable y que no se debe meter miedo a la gente por apoyar a un candidato diferente. Reafirmó que todo servidor público está obligado a ejercer el poder de la neutralidad más allá de las coyunturas políticas.

Por su parte, el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, entregó un balance positivo sobre el aumento de la cultura política en el país, celebrando que la ciudadanía ha aprendido y comprende cada vez mejor cómo se desarrolla el proceso electoral. No obstante, Penagos compartió la preocupación del Procurador respecto a las campañas de desinformación o noticias falsas, e hizo una invitación clara a la ciudadanía: utilizar los canales institucionales y jurídicos para denunciar cualquier irregularidad real de la que se tenga conocimiento, en lugar de replicar rumores.

Esta postura busca fortalecer la confianza en el sistema y evitar que la desinformación socave la legitimidad de los comicios. El Registrador insistió en que la transparencia es un pilar fundamental y que las autoridades electorales están trabajando para garantizar que cada voto cuente y sea respetado. A su turno, el Contralor General de la República, Carlos Rodríguez, se centró en la responsabilidad que tienen tanto los líderes políticos como las autoridades de dar ejemplo en medio del debate público.

Rodríguez pidió ejercer las funciones con rigor e independencia, pero advirtió sobre el daño que hace el lenguaje agresivo a la institucionalidad del país. Con este frente común, las cabezas de las entidades de control buscan brindar garantías de transparencia tanto a los votantes como a los candidatos, reafirmando que el sistema electoral colombiano cuenta con la solidez necesaria para ser auditado por el país y el mundo.

Este mensaje cobra especial relevancia en un contexto de polarización extrema, donde la confianza en las instituciones es más necesaria que nunca. Los representantes coincidieron en que la democracia colombiana ha demostrado madurez y capacidad para superar desafíos, y que el compromiso de los organismos de control es velar por la integridad del proceso electoral, sin importar los resultados.

La cumbre internacional permitió además intercambiar experiencias con otros países sobre cómo proteger la democracia frente a amenazas como la desinformación y la violencia política. En conclusión, la reunión en Bogotá envió una señal clara de unidad institucional y reafirmó el compromiso con unas elecciones transparentes y pacíficas, donde la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto con plena confianza en el sistema





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