Líderes fajardistas publican carta "Primero la Democracia" y anuncian voto contra Cepeda y Petro en segunda vuelta

Un grupo de líderes que apoyaron a Sergio Fajardo en primera vuelta emitieron un manifiesto en el que critican la gestión de Gustavo Petro y anuncian que votarán en contra de Iván Cepeda y Petro en la segunda vuelta. Los firmantes, que invocan principios de defensa constitucional, educación y transparencia, rechazan lo que consideran ataques contra Fajardo y proponen reunirse con Abelardo de la Espriella para evaluar sus propuestas. La carta subraya la necesidad de defender la democracia más allá de las preferencias partidistas.

Líderes cercanos al excandidato Sergio Fajardo han hecho pública una carta titulada "Primero la Democracia" en la que establecen su postura para la segunda vuelta presidencial.

En el documento, suscriben que, tras respaldar a Fajardo en primera vuelta por representar principios como la defensa de la Constitución de 1991, la educación, la transparencia y la independencia de los partidos tradicionales, ahora deben tomar una decisión frente al futuro del país. Realizan un balance crítico de los últimos cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, señalando crisis en salud, seguridad, inversión y finanzas públicas, así como un debilitamiento institucional y pérdida de confianza ciudadana.

Consideran que, aunque respetan el voto en blanco, no pueden ser neutrales y rechazan acompañar un proyecto político que, a su juicio, promovió ataques sistemáticos contra Sergio Fajardo, incluyendo acusaciones falsas y discursos de odio. De manera contundente, declaran que sus principios los llevan a votar "en contra de Cepeda y Petro", refiriéndose al candidato Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro.

Asimismo, anunciaron que solicitarán una reunión con el candidato Abelardo de la Espriella y con José Manuel Restrepo para escuchar sus propuestas y confrontar sus preocupaciones, con el fin de enriquecer las líneas programáticas que Colombia necesita. La carta concluye afirmando que la defensa de la democracia debe estar por encima de cualquier preferencia partidista.

Abelardo de la Espriella, por su parte, ha respondido que primero deben reconocerse los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y luego estará listo para el debate, en referencia a la propuesta de encuentro





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