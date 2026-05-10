Lágrimas negras: un álbum que perdura en el tiempo con Diego El Cigala

Lágrimas negras, el álbum de Diego El Cigala y Bebo Valdés en 2003, se convirtió en un punto de encuentro entre el flamenco y el bolero, entre España y Cuba. Este repertorio vuelve a los escenarios colombianos con una carga emocional.

Algunos discos envejecen, otros desaparecen y hay algunos que perduran en el tiempo, como si pertenecieran a un lugar más profundo que la industria musical.

Lágrimas negras, el álbum que en 2003 unió la voz de Diego El Cigala con el piano de Bebo Valdés, pertenece a esa categoría. Más que un éxito, fue un punto de encuentro entre el flamenco y el bolero, entre España y Cuba, entre la tradición y la sensibilidad.

El álbum, que se llevó el Latin Grammy a mejor álbum de música tropical contemporánea en 2004, no solo redefinió e internacionalizó la carrera de El Cigala, sino que abrió un nuevo camino para la música latina contemporánea. Hoy, a más de 20 años de su lanzamiento, ese repertorio vuelve a los escenarios colombianos con una carga distinta: no solo como celebración, sino como memoria viva





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