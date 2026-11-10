Límites entre Barranquilla y Puerto Colombia: tribunal ordena entregar información catastral al Distrito

El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó al AMB entregar datos catastrales de predios limítrofes con Puerto Colombia y obligó al Igac a corregir sus mapas oficiales.

Un nuevo capítulo se abre en la controversia por los límites territoriales entre Barranquilla y Puerto Colombia. El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó al Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) entregar al Distrito una copia completa y estructurada de la información catastral de los predios ubicados en la zona en disputa. La decisión quedó consignada en una sentencia del 28 de octubre de 2026.

El fallo se dictó en el marco de una acción popular promovida por la Alcaldía de Barranquilla contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). La acción alega la presunta vulneración de derechos colectivos relacionada con la cartografía oficial que representa los límites entre ambos territorios.

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Órdenes del Tribunal sobre la información catastral del AMB

La sentencia obliga al Área Metropolitana de Barranquilla a entregar la totalidad de la información física, jurídica, económica y geométrica de los predios. El paquete también debe incluir los avalúos, los antecedentes y los trámites catastrales vigentes.

Los datos deberán suministrarse por un canal seguro y bajo las especificaciones técnicas que el Igac establece para el reporte al Sistema Nacional de Información Catastral (SINIC), o la herramienta que haga sus veces. Además, el Área Metropolitana deberá remitir al Distrito, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, las novedades registradas en ese segmento de la base catastral.

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El Tribunal precisó que esta entrega tendrá carácter provisional. Se mantendrá hasta que el Congreso de la República defina mediante ley los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia, o hasta que se configure el límite provisional contemplado en la legislación vigente.

Plazo legal para el deslinde propuesto por el Igac

La sentencia establece que, si transcurre un año desde la radicación del expediente técnico ante el Congreso sin una decisión, la propuesta de deslinde presentada por el Igac adquirirá el carácter de límite provisional. Esta regla se apoya en lo previsto en la Ley 1447 de 2011.

El expediente fue remitido al Congreso el 18 de agosto de 2026, por lo que el término legal se cumpliría en agosto de 2027. El Tribunal aclaró, sin embargo, que entregar la información catastral no implica trasladar los predios a la jurisdicción de Barranquilla. Tampoco modifica las competencias de las autoridades encargadas de administrar el catastro.

Cambios que el Igac debe hacer en el mapa Colombia en Mapas

El Tribunal ordenó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) modificar la representación cartográfica de los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia en un plazo de 30 días contados desde la notificación de la sentencia. La entidad debe dejar de mostrar en la plataforma 'Colombia en Mapas' la línea territorial asociada a la Ordenanza 075 de 2009, que fue anulada judicialmente.

En su reemplazo, el Igac deberá publicar una capa cartográfica que identifique la zona de límite dudoso. Esa capa mostrará con igual jerarquía visual las líneas territoriales reclamadas por Barranquilla y Puerto Colombia, de acuerdo con el acta de deslinde del 20 de noviembre de 2025. La cartografía histórica deberá conservarse en una capa independiente, identificada y fechada.

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La sentencia también exige una leyenda visible que indique que ninguna línea publicada define el límite, traslada jurisdicción o constituye el límite provisional del artículo 10 de la Ley 1447 de 2011. Esa leyenda deberá informar la fecha de radicación del expediente ante la Cámara y el estado público del trámite. La propuesta técnica de agosto de 2026 debe identificarse como propuesta sometida a decisión y no como límite aplicable.

El Igac tendrá que comunicar la actualización, con copia de la sentencia, a varias entidades. Entre ellas figuran los gestores catastrales del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, las notarías de Barranquilla y Puerto Colombia, y la Superintendencia de Notariado y Registro. También deberá informar a las curadurías urbanas o autoridades de licenciamiento urbanístico de ambos municipios y a la Gobernación del Atlántico.

Revisión de posibles duplicidades en 69 predios limítrofes

La decisión busca facilitar la identificación de posibles inconsistencias en los registros de los inmuebles ubicados en la zona limítrofe. En el fallo, el Tribunal citó el informe técnico elaborado por el Igac, que menciona 69 predios con posibles situaciones de duplicidad o superposición catastral.

La tabla anexa al mismo informe contiene, sin embargo, 68 registros. Esa diferencia entre el número de predios mencionados y los registros tabulados es un dato que la sentencia recoge tal como aparece en el expediente, y será parte de la información que el Área Metropolitana debe entregar al Distrito de Barranquilla.