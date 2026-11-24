La Carrera 70 de Medellín ocupa el puesto 27 en la lista de calles más cool del mundo de Time Out 2026, destacando su cultura local, gastronomía y ambiente vibrante.

La Carrera 70 de Medellín, conocida localmente simplemente como La 70, ha sido reconocida internacionalmente al ocupar el puesto número 27 en la clasificación de las 28 calles más cool del mundo para el año 2026. Este reconocimiento fue publicado el martes 17 de noviembre por Time Out, la guía británica de viajes, cultura y gastronomía fundada en Londres en 1968, que cuenta actualmente con ediciones en ciudades de todo el planeta.

Esta es la única vía colombiana incluida en la lista global, la cual tiene como principal protagonista a Song Wat Road en Bangkok, Tailandia, seguida por Golborne Road en Londres. El ranking surge anualmente cuando Time Out solicita a sus editores y colaboradores en diversas ciudades del mundo que propongan la calle más relevante de su área en ese momento específico. Posteriormente, un equipo central de editores compara todas las candidatas basándose en criterios concretos como la oferta gastronómica, los establecimientos de bebidas, la vida nocturna, el ambiente en la vía, el sentido de comunidad y la presencia de negocios locales únicos.

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Criterios de evaluación y selección de la carrera

La publicación británica admite que el concepto de lo cool es subjetivo, pero lo resume en una idea operativa simple: se trata de los lugares donde la gente desea pasar su tiempo en la actualidad. La reseña específica dedicada a La 70 fue escrita por Luis Gómez, colaborador de Time Out en Medellín y creador de la página Medellingles. El artículo comienza reconociendo que, aunque la vía se ha vuelto muy popular entre turistas y visitantes de otras regiones, ha logrado mantener su esencia local.

Gómez describe la zona como una franja vibrante llena de bares ubicada en el barrio Laureles-Estadio. Este sector funciona como el punto de reunión donde los aficionados calientan antes de los partidos en el estadio Atanasio Girardot. Durante los fines de semana, el ambiente se caracteriza por el canto y el baile de ritmos como la salsa, el vallenato y el reguetón. La crónica también destaca la presencia de fondas, bares decorados al estilo de los pueblos antioqueños, y las famosas chivas, buses de escalera pintados de colores vivos utilizados para la rumba en la ciudad.

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Aunque el autor reconoce que ha aumentado el número de tiendas de recuerdos en la zona, afirma que el ambiente local permanece intacto. Como evidencia de esta persistencia cultural, señala que la gente sigue haciendo fila en el restaurante Mondongo's para consumir cocina tradicional, tal como lo hacían hace décadas. Esta mezcla de tradición y modernidad ha sido clave para su posicionamiento en el ranking global, diferenciándola de otros espacios turísticos más efímeros.

Recomendaciones gastronómicas y experiencias culturales en la vía

Entre las recomendaciones culinarias, el texto sugiere visitar Múcura, un restaurante especializado en cocina del Caribe colombiano. Allí se destacan platos como el pulpo a la parrilla con risotto y el arroz con coco, ofreciendo una alternativa gourmet dentro del entorno popular. Para la bebida, se propone La Tienda de la 70, una cantina que ofrece bandas en vivo, artistas disfrazados, accesorios para que los clientes participen en la fiesta y aguardiente como bebida estrella.

Para el entretenimiento nocturno, se menciona Tíbiri Bar, un bar subterráneo dedicado a la salsa que lleva casi 35 años en La 70. Este espacio permite no solo bailar, sino también asistir únicamente a observar a los demás bailar, preservando una tradición musical de larga data. La permanencia de estos establecimientos durante décadas contribuye a la autenticidad que el ranking valora, consolidando a La 70 como un referente cultural vivo.

Presencia latinoamericana en el listado global de calles

Además de Medellín, el listado incluye otras tres calles de América Latina, demostrando la diversidad cultural de la región en esta clasificación. La mejor posicionada es Fernández de Enciso en Buenos Aires, Argentina, que ocupa el tercer puesto. Le siguen el Beco do Bragança en Río de Janeiro, Brasil, en el lugar número 11, y la calle Alejandro Cárdenas en Puerto Escondido, México, en el puesto 26.

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El resto del ranking está compuesto por calles de ciudades internacionales como Helsinki, Singapur, Montreal, Hong Kong, Lisboa, Kioto, Nueva York, Sídney y Dakar, que cierra la lista en el puesto 28. Esta distribución geográfica amplia refleja la búsqueda de experiencias urbanas auténticas en diferentes continentes, donde cada vía representa una identidad cultural distintiva para los locales y visitantes.

Identidad paisa y continuidad de la tradición en la vía

Para Medellín, este reconocimiento no proviene de un barrio nuevo ni de una zona efímera de moda, sino de una calle que lleva décadas siendo el punto de encuentro para hinchas, bailarines y familias. La permanencia de elementos como el mondongo tradicional, la música en Tíbiri y las chivas con volumen alto demuestra que La 70 ingresó a la lista mundial por la misma razón que la ha hecho especial para los residentes.

El reconocimiento ratifica que la vía sigue siendo muy paisa, manteniendo su carácter auténtico frente a la presión turística. Esta validación internacional resalta el valor de la cultura local viva y la capacidad de adaptación sin perder la identidad. La inclusión de La 70 en este ranking de 28 calles globales sitúa a Medellín en el mapa de destinos de interés cultural y gastronómico, destacando la importancia de la autenticidad en el turismo urbano contemporáneo.