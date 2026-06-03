La actriz colombiana Carolina Ramírez da la bienvenida a su primer hijo, Sur

La actriz colombiana Carolina Ramírez ha dado la bienvenida a su primer hijo, un bebé llamado Sur, quien nació el 2 de junio a los 42 años de la artista. La noticia emocionó a sus seguidores después de que meses atrás sorprendiera al anunciar un embarazo que mantuvo en reserva durante gran parte de la gestación.

La actriz colombiana Carolina Ramírez , conocida por su papel en la serie La Reina del Flow, ha dado la bienvenida a su primer hijo, un bebé llamado Sur , quien nació el 2 de junio a los 42 años de la artista.

La noticia emocionó a sus seguidores después de que meses atrás sorprendiera al anunciar un embarazo que mantuvo en reserva durante gran parte de la gestación. Su pareja, el productor argentino Martín Cornide, reveló algunos detalles del nacimiento y celebró públicamente la llegada del nuevo integrante de la familia. La actriz había mantenido la noticia en privado durante varios meses y describió la experiencia como un proceso profundamente personal.

La llegada de Sur marca una nueva etapa para la actriz caleña, quien durante años manifestó que la maternidad llegaría cuando sintiera que era el momento adecuado. Ahora, luego de una exitosa carrera en la televisión colombiana e internacional, Carolina Ramírez suma uno de los capítulos más importantes de su historia personal.

La actriz ha sido objeto de atención en los medios de comunicación por su relación con varios hombres, incluyendo al empresario argentino Mariano Bacaleinik, con quien incluso llegó a vivir en Argentina. La pareja fue considerada una de las más estables del entretenimiento colombiano antes de su separación.

Tras el fin de esa relación, la actriz confirmó que había vuelto a encontrar el amor junto al productor argentino Martín Cornide, quien actualmente es su compañero de vida y el padre de su hijo. La noticia del embarazo de Carolina fue compartida con sus seguidores a través de redes sociales, y la actriz expresó que había mantenido la noticia en privado durante varios meses.

La experiencia de embarazo y maternidad ha sido un proceso profundamente personal para la actriz, quien ha sido objeto de atención en los medios de comunicación por su carrera en la televisión colombiana e internacional. La llegada de Sur marca una nueva etapa para la actriz caleña, quien suma uno de los capítulos más importantes de su historia personal.

La noticia del nacimiento de Sur ha sido recibida con emoción por los seguidores de la actriz, quienes han estado siguiendo de cerca su carrera en la televisión colombiana e internacional. La actriz ha sido objeto de atención en los medios de comunicación por su relación con varios hombres, incluyendo al empresario argentino Mariano Bacaleinik, con quien incluso llegó a vivir en Argentina. La pareja fue considerada una de las más estables del entretenimiento colombiano antes de su separación.

Tras el fin de esa relación, la actriz confirmó que había vuelto a encontrar el amor junto al productor argentino Martín Cornide, quien actualmente es su compañero de vida y el padre de su hijo. La noticia del embarazo de Carolina fue compartida con sus seguidores a través de redes sociales, y la actriz expresó que había mantenido la noticia en privado durante varios meses.

La experiencia de embarazo y maternidad ha sido un proceso profundamente personal para la actriz, quien ha sido objeto de atención en los medios de comunicación por su carrera en la televisión colombiana e internacional. La llegada de Sur marca una nueva etapa para la actriz caleña, quien suma uno de los capítulos más importantes de su historia personal





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