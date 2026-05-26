La adhesión de Milla Romero a Abelardo de la Espriella agrava la división de la derecha colombiana antes de las elecciones de 2026

La exsenadora Milla Romero, figura clave del uribismo en Norte de Santander, renunció al Senado y abandonó el apoyo a Paloma Valencia para sumarse a la campaña del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella. Este movimiento profundiza la fractura del Centro Democrático y del espectro opositor, en un escenario donde Iván Cepeda lidera las encuestas y la elección presidencial se acerca.

La salida de Milla Romero del uribismo para apoyar a Abelardo de la Espriella profundiza la división en la derecha colombiana en la recta final antes de las elecciones presidenciales de 2026.

Romero, exsenadora y figura clave del Centro Democrático en Norte de Santander, renunció a su cargo en medio de una investigación por presunta manipulación de testigos vinculada al Instituto de Deportes de esa región. Su decisión de abandonar el respaldo a Paloma Valencia y adherirse a la campaña del candidato ultraderechista De la Espriella se explica, según sus allegados, por diferencias ideológicas, particularmente en temas como la "ideología de género", el aborto y el matrimonio homosexual.

La exlegisladora, promotora de un fallido referendo provida, cuestionó las posturas de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia, que considera progresistas en esos aspectos, lo que la acercó al discurso más conservador de De la Espriella. Este movimiento agrava la fractura del electorado de derecha, que ve cómo sus principales figuras se disputan el legado de Álvaro Uribe y el espacio opositor.

De la Espriella, que mantiene su campaña en Barranquilla, ha logrado el respaldo de otros disidentes del uribismo como Mauricio Gómez Amín, Rodrigo Lara Restrepo y la poderosa familia Char. Además, ha aparecido en compañía de Daniel Newlin, un abogado estadounidense cercano a Donald Trump, en un intento por proyectar una imagen de fortaleza en seguridad y relaciones internacionales.

Por otro lado, la campaña de Miguel Uribe Londoño, quien también aspira a la candidatura del Centro Democrático, recibió un golpe con la adhesión de María Claudia Tarazona a Paloma Valencia. Las tensiones internas se intensificaron tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay y las disputas sobre quién debía heredar su capital político, generando una lucha abierta entre las facciones que apoyan a Valencia, a Uribe Londoño y a De la Espriella.

En este contexto, las encuestas sitúan al izquierdista Iván Cepeda como líder intención de voto, mientras los candidatos de derecha se dividen el apoyo. La fragmentación beneficia al oficialismo, que busca suceder al presidente Gustavo Petro. La campaña de Uribe Londoño, estancada en los sondeos, intenta recuperar terreno, pero la renuncia de figuras como Milla Romero y la pérdida de apoyos clave debilitan su posición.

La elección de 2026 se perfila como una contienda definida no solo por propuestas, sino por la capacidad de cada sector para unificar su base antes de los comicios. Mientras tanto, en el Congreso, la falta de quórum ha vuelto a frenar el trámite de la Jurisdicción Agraria, un proyecto clave para la implementación de la paz, tras la retirada de la oposición de una sesión en la Cámara, mostrando la constante confrontación política que marca la agenda nacional





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