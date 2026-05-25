El papa León XIV ha reconocido uno de los episodios más cuestionados de la historia de la Iglesia católica: la tardía condena de la esclavitud. En su nueva encíclica sobre inteligencia artificial, ha advertido que guardar silencio frente a estos riesgos equivale a repetir errores históricos y ha pedido sinceramente perdón por el silencio histórico frente a la esclavitud y ha hablado de la falta de transparencia en casos de abusos.

La fuerte advertencia del papa León XIV sobre la esclavitud y la IA: 'no reaccionar nos hace cómplices' El papa León XIV reconoció este lunes uno de los episodios más cuestionados de la historia de la Iglesia católica: la tardía condena de la esclavitud.

En su nueva encíclica sobre inteligencia artificial, titulada 'Por los siglos que tardó la institución en rechazar formalmente esta práctica', advirtió que guardar silencio frente a estos riesgos equivale a repetir errores históricos.

'No reaccionar con firmeza o tolerar de cualquier modo estas prácticas significa, en cierta medida, hacerse cómplice hoy de las culpas cometidas ayer, cuando la esclavitud se justificaba o se silenciaba', señala el texto. En uno de los apartados más contundentes del documento, León XIV admitió que tanto la Iglesia como la sociedad tardaron demasiado en condenar la esclavitud.

'No se puede negar ni minimizar el retraso con el que la Iglesia y la sociedad condenaron el flagelo de la esclavitud', dice el papa. Es inevitable sentir un profundo dolor al considerar, en contraste con la dignidad sin límites de cada una de ellas, amadas infinitamente por el Señor. Por eso, en nombre de la Iglesia, la Iglesia no siempre actuó con claridad frente a estos casos.

El 8 de mayo del 2025 fue elegido Robert En su nueva encíclica, León XIV pidió 'sinceramente perdón' por el silencio histórico frente a la esclavitud y habló de la falta de transparencia en casos de abusos. Algunos periodistas comprometidos con la verdad han desempeñado un papel crucial en la investigación y difusión de estos temas.

Finalmente, insistió en que la transparencia debe ser una responsabilidad interna de la Iglesia y no una reacción ante presiones externas.

'La vigilancia y la transparencia son, ante todo, una grave responsabilidad de la propia Iglesia y no debemos esperar a que otro





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