La AFA apela ante el TAS las sanciones de la FIFA por la final del Mundial 2026

La AFA recurrirá al TAS las multas y suspensiones impuestas por FIFA tras la final del Mundial 2026. Analiza detalles sobre Paredes, Molina y el impacto económico.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha confirmado oficialmente que interpondrá un recurso legal ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra las sanciones disciplinarias impuestas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Esta decisión estratégica se produce en respuesta a las medidas correctivas dictadas tras los graves incidentes ocurridos al final de la final del Mundial 2026, un encuentro que la selección albiceleste perdió ante España por la mínima diferencia de 1-0 tras la prórroga. El MetLife Stadium en Nueva Jersey fue el escenario de la final disputada el 19 de julio, evento que dejó secuelas legales y deportivas para la delegación argentina.

Detalle de sanciones y decisiones judiciales

La Cámara de Apelaciones de la FIFA emitió una resolución reciente que modificó parcialmente las penas iniciales, aunque mantuvo castigos significativos. La decisión redujo la suspensión del defensor Nahuel Molina de siete a cuatro partidos de suspensión y disminuyó su multa económica de 90.000 a 60.000 dólares. Sin embargo, la instancia apelativa confirmó el castigo integral al volante Leandro Paredes, quien enfrenta una suspensión de diez encuentros y una multa de 90.000 dólares. Además, la FIFA mantuvo una sanción económica considerable para la propia AFA, cuantificada en más de 321.000 dólares, motivada por cánticos discriminatorios identificados en la hinchada albiceleste durante el partido.

Also read Feid anuncia ‘The Green Star Tour’: esto se sabe de su gira mundial para 2027

Posiciones de la AFA y fundamento legal

La dirigencia de la AFA justifica su decisión de recurrir al máximo organismo arbitral del deporte internacional bajo la premisa de contar con argumentos sólidos de hecho y derecho. En un comunicado oficial divulgado el viernes, la federación aclaró que los próximos pasos en la defensa de los derechos del futbolista Leandro Paredes y de la institución requieren solicitar los fundamentos detallados de las decisiones anteriores. El objetivo es instar una nueva revisión ante el TAS, considerando que las sanciones aplicadas vulneran ciertos estándares que la AFA estima injustos. Esta estrategia legal busca revertir o reducir las multas millonarias y las suspensiones que afectan la planificación deportiva a largo plazo.

Advertisement

Impacto en el calendario y jugadores afectados

Las suspensiones tienen consecuencias inmediatas y diferidas para la alineación de la selección argentina. Nahuel Molina, jugador del Atlético de Madrid, tiene pendiente uno de sus cuatro cotejos de penalización y estaría en condiciones de regresar al equipo nacional en la primera ventana internacional de 2027. Por otro lado, Leandro Paredes ya cumplió con tres partidos de suspensión y se perderá definitivamente los cotejos de la fecha FIFA de noviembre, cuando la Albiceleste enfrentará a Uruguay y Costa Rica. El capitán de Boca Juniors aún tendría cinco encuentros pendientes por cumplir tras los últimos amistosos del año.

Situación de otros jugadores y contexto histórico

Además de las sanciones principales, la FIFA también sancionó en su momento al mediocampista Thiago Almada, jugador del River Plate, por su participación en la reyerta con los rivales españoles. A diferencia de Molina y Paredes, Almada ya pagó su fecha de suspensión y está disponible para la selección. La final del 19 de julio quedó marcada por estos altercados que derivaron en medidas disciplinarias sin precedentes. La AFA mantiene su postura de lucha legal para proteger la reputación institucional y la integridad deportiva de sus representados en esta disputa con la FIFA.