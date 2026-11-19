El grupo criminal La Agonía extorsiona comerciantes en Medellín con pagos de hasta 2.500.000 pesos. El concejal Tobón denuncia el abuso y el impacto en la economía local.

Desde los primeros días de noviembre, miembros del grupo delincuencial conocido como La Agonía han visitado establecimientos comerciales en las comunas 12 (La América) y 13 (San Javier) de Medellín. Estos actores armados notificaron a los dueños de los negocios que deben entregar hasta 2.500.000 pesos para celebrar la Navidad y adquirir regalos para los niños durante diciembre. Esta exigencia ha sido denunciada oficialmente por el concejal de Medellín, Andrés Felipe Tobón, quien ha recibido múltiples informes sobre esta práctica extendida entre los comerciantes de la zona.

El mecanismo de la extorsión navideña en Medellín

Andrés Felipe Tobón confirmó que los delincuentes se desplazan de negocio en negocio solicitando lo que llaman aguinaldo. Este procedimiento descuadra las finanzas de los empresarios que operan en la región, quienes ya enfrentan otras cargas económicas. Según explicó el concejal, reciben información constante sobre el abuso permanente por parte de estas estructuras criminales que piden una cuota extra para financiar eventos comunitarios y regalos infantiles.

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Las autoridades indican que esta modalidad de extorsión se ha implementado en las zonas del occidente de Medellín durante varios años. A pesar de las quejas de los afectados, quienes señalan la afectación económica derivada de estos compromisos forzados, la práctica continúa vigente. Tobón argumentó que esto solo representa el mantenimiento del delito de extorsión bajo una justificación espuria.

El concejal sostuvo que el objetivo principal es extraer dinero a la población, con los criminales creyéndose socios de los empresarios solo por la capacidad de portar armas. Este tipo de cobros adicionales, mal denominados aguinaldos, es un fenómeno que tiende a incrementarse en las áreas de la ciudad donde existen presencia activa de grupos delincuenciales.

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Impacto económico y contexto de seguridad nacional

La extorsión afecta a 150.000 hogares y establecimientos comerciales en Medellín, generando cobros regulares que inician con 2.000 pesos semanales para residencias. En el caso de los negocios, la cuota puede ascender hasta 50.000 pesos diarios bajo la denominada cuota de seguridad. Los datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) registraron 903 casos de extorsiones este año, lo que representa un aumento de 52 casos respecto al año anterior.

La comuna más afectada por esta violencia es la comuna 10 (La Candelaria), con un total de 186 casos reportados. Santiago Tobón, investigador del Centro de Valor Público de la Universidad Eafit, destacó que las denuncias oficiales no representan ni el 1 por ciento de los casos reales que ocurren en los barrios y corregimientos. La mayoría de las intimidaciones pasan desapercibidas por la miedo o la falta de acceso a mecanismos de reporte.

Se estima que solo los cobros regulares de extorsiones permiten a las estructuras delincuenciales obtener rentabilidades superiores a los 100.000 millones de pesos al año. Aunque grupos como Los Triana, La Terraza, Doce de Octubre, Picacho y El Pesebre son los más reconocidos en esta modalidad, numerosos grupos aprovechan este ingreso generado mediante intimidaciones sistemáticas.

Críticas al piloto de paz y la presencia de otros grupos

Antecedentes recientes muestran que esta táctica no es nueva. Cuando se lanzó el primer piloto contra la extorsión de la extinta mesa de paz de Itagüí el 19 de diciembre de 2024, surgieron críticas inmediatas. Los sectores afectados señalaban que los grupos criminales implicados camuflaban sus cobros bajo la excusa de exigencias para actividades navideñas en los territorios.

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A diferencia de la situación específica reportada con La Agonía, existen otros grupos criminales en la ciudad que también solicitan estas cuotas adicionales a las viviendas. El propósito de estos pagos alternativos es la organización de actividades navideñas en los territorios controlados por estas facciones. Esta tendencia confirma que la Navidad se utiliza como un vehículo para intensificar la presión financiera sobre la ciudadanía, exacerbando la vulnerabilidad de los sectores más afectados en Medellín.