La Alcaldía de Bucaramanga adjudicó la obra de conexión vial del sector Diamante II

La obra de conexión vial del sector Diamante II es un proyecto estratégico que busca mejorar la movilidad en el sur de la ciudad de Bucaramanga.

La Alcaldía de Bucaramanga adjudicó oficialmente la obra de conexión vial del sector Diamante II, un proyecto estratégico con el que se busca mejorar la movilidad en el sur de la ciudad.

La obra contempla una inversión superior a los 2.400 millones de pesos provenientes de recursos propios del municipio, financiados con el aporte tributario de los ciudadanos y destinados al fortalecimiento de la infraestructura urbana y la calidad de vida de la comunidad. El proyecto permitirá redistribuir los flujos vehiculares, disminuir la presión sobre las vías internas del sector y generar una circulación más eficiente y segura tanto para conductores como para peatones y residentes.

Además de mejorar la conectividad vial, la intervención busca reducir los tiempos de desplazamiento y responder a una problemática histórica denunciada por habitantes del sector, quienes durante años manifestaron afectaciones por la congestión vehicular y el alto flujo de tránsito en zonas residenciales. La Alcaldía señaló que esta adjudicación hace parte del plan de modernización vial impulsado por la administración local, que busca consolidar nuevas soluciones de movilidad para responder al crecimiento urbano de Bucaramanga.

El alcalde Portilla afirmó que con este proyecto, la ciudad se convertirá en una ciudad de avance, de progreso y de desarrollo, pero también una ciudad limpia, segura y de grandes obras. La obra de conexión vial del sector Diamante II es un paso importante hacia la mejora de la movilidad en la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes





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