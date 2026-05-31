La Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar entregan obras por el cumpleaños 493 de la ciudad

La Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar anunciaron la entrega de varias obras por el cumpleaños 493 de la ciudad. Entre ellas se encuentran infraestructuras como la Estación de Bomberos de Bocagrande y el Complejo Deportivo de Alameda La Victoria, así como calles que fueron pavimentadas en diferentes barrios de la ciudad.

La Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar anunciaron la entrega de varias obras por el cumpleaños 493 de la ciudad. Este 1 de junio se conmemora el cumpleaños 493 de Cartagena , por lo cual tanto el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, como el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunciaron la entrega de una serie de obras como regalo a la ciudad.

Entre ellas se encuentran infraestructuras como la Estación de Bomberos de Bocagrande y el Complejo Deportivo de Alameda La Victoria, así como calles que fueron pavimentadas en diferentes barrios de la ciudad. La Alcaldía de Cartagena confirmó que el mismo 1 de junio será inaugurada la nueva Estación de Bomberos de Bocagrande, que fue construida para fortalecer las capacidades de este organismo de socorro para la atención de emergencias.

"En la semana del cumpleaños de Cartagena vamos a entregar obras que durante muchos años fueron reclamadas y nunca se hicieron realidad. Esta nueva estación será un regalo para los cartageneros y una muestra del compromiso que tenemos con la seguridad", expresó el alcalde Turbay. La infraestructura contará con espacios para Sala de Crisis y Puestos de Mando Unificado (PMU), con conexión tecnológica permanente garantizar una coordinación eficiente en situaciones de emergencia o eventos de ciudad.

La estación estará en capacidad de atender emergencias en la zona turística, en barrios como Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, el Centro Histórico y Getsemaní, así como en la zona insular. Por este motivo, también contará con embarcadero, muelle para ambulancias acuáticas y equipos especializados para atender incidentes que se puedan presentar en la bahía. 2.

Complejo Deportivo de Alameda La Victoria El Complejo Deportivo de Alameda La Victoria, también conocido como el Templo del Fútbol Menor en Cartagena, reabrirá sus puertas tras una serie de obras de renovación el próximo miércoles 3 de junio, según confirmó la Alcaldía.

"Este escenario no solo vuelve renovado físicamente, vuelve convertido en esperanza para miles de niños y jóvenes que sueñan con crecer a través del deporte. Alameda La Victoria es historia viva del fútbol menor cartagenero y hoy renace como uno de los complejos deportivos más importantes de la ciudad", dijo el alcalde.

La obra, que comprende más de 19 mil m², incluyó la instalación de más de 11 mil m² de grama sintética, el mejoramiento del sistema de drenaje, nueva iluminación, recuperación de cerramientos, adecuación de graderías cubiertas, camerinos, baños, salón comunal y zonas administrativas. También se recuperó el canal contiguo, se construyó un parque lineal, un paseo peatonal y se realizaron trabajos de paisajismo y ornamentación con plantas nativas.

La Gobernación de Bolívar se sumó a la conmemoración de los 493 años de Cartagena con la entrega de calles pavimentadas en barrios como Zaragocilla, Gustavo Lemaitre, San Fernando, El Educador, El Pozón y El Líbano.

"Cartagena está de cumpleaños y el mejor regalo que podemos darle no son los discursos, sino las obras. Vamos a inaugurar calles y a seguir demostrando que cuando se gobierna con compromiso, las transformaciones sí llegan los barrios y la gente", afirmó el gobernador Arana.

La pavimentación de estas calles fue esperada por años por parte de los habitantes, por lo cual desde la Gobernación de Bolívar destacaron que su entrega representa dignidad y una mejora para su calidad de vida





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