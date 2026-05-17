La ambición de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero: hacer dinero y ser presidente de Colombia

La vida de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, nacido hace 47 años en Bogotá pero criado en Montería, está atravesada por una ambición que él mismo ha narrado: la de hacer dinero. "Me la pasaba todo el día viendo la manera de hacer plata", dijo en su biografía oficial escrita por Ángel Becassino (Abelardo de la Espriella - La pasión del defensor). "En esa época, tenía diez, once años, a mí me quedaban libres, semanales, más de cien mil pesos. Y con eso, hace veinte años, yo era el dueño del barrio", decía como producto del manejo de dos kioscos de comida rápida y licor en un lote desocupado del barrio La Castellana de Montería, cuando era apenas un niño de 11 años.

La vida de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, nacido hace 47 años en Bogotá pero criado en Montería, está atravesada por una ambición que él mismo ha narrado: la de hacer dinero.

"Me la pasaba todo el día viendo la manera de hacer plata", dijo en su biografía oficial escrita por Ángel Becassino (Abelardo de la Espriella - La pasión del defensor). "En esa época, tenía diez, once años, a mí me quedaban libres, semanales, más de cien mil pesos.

Y con eso, hace veinte años, yo era el dueño del barrio", decía como producto del manejo de dos kioscos de comida rápida y licor en un lote desocupado del barrio La Castellana de Montería, cuando era apenas un niño de 11 años. El periodista de investigación Gerardo Reyes, en su libro sobre Alex Saab —cliente del abogado De la Espriella y señalado testaferro de Nicolás Maduro—, llama la atención sobre las proporciones de ese relato de infancia: si los ingresos que describe corresponden a 1988, equivaldrían hoy a casi cuatro millones de pesos mensuales para un niño de once años





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Abelardo Gabriel De La Espriella Otero Hacerse Rico Ser Presidente De Colombia Biografía Oficial Abelardo De La Espriella - La Pasión Del Defen Gerardo Reyes Alex Saab Nicolás Maduro Tipificación Del Feminicidio Como Delito Autón Defensa De Los Derechos Colectivos Al Medio Am Impacto Mediático De Los Casos Que Maneja Tipificación Del Feminicidio Como Delito Autón Defensa De Los Derechos Colectivos Al Medio Am

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tendrán lugar intimidaciones en Medellín para política de Abelardo de la Espriella en ColombiaPresuntas presiones contra la candidatura electoral de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, mencionado en Medellín, una de sus importantes ciudades antes de las elecciones.

Read more »

Rechazo por asesinato del coordinador de campaña de Abelardo De La Espriella en Cubarral (Meta)Asesinato Rogers Devia ex alcalde Cubarral y actual coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de La Espriella

Read more »

Procurador rechazó crimen de coordinador de campaña de Abelardo de La Espriella en MetaTambién falleció Eder Fabián Cardona López, asesor del exalcalde de Cubarral (Meta).

Read more »

Dos integrantes de la campaña de Abelardo De La Espriella fueron asesinados en MetaUna de las víctimas fue alcalde de Cubarral, municipio del Meta.

Read more »