La amenaza contra el periodismo en Colombia: nuevas cifras y contexto de riesgo

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha estado documentando cerca de 500 agresiones anuales contra periodistas en Colombia, una tendencia que se ha mantenido durante los últimos cinco o seis años. El subdirector de la FLIP, Daniel Chaparro, advirtió que el panorama más crítico en el que operan los periodistas se agudiza lamentablemente, con un 40% de los casos representados por amenazas de muerte, que muchas veces involucran al núcleo familiar más cercano.

El asesinato del periodista en Briceño, Antioquia, volvió a encender las alertas sobre las condiciones en las que hoy se ejerce el periodismo en Colombia.

Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), no se trata de un hecho aislado, sino de un acto de un problema estructural que combina amenazas, presiones de actores armados, estigmatización y fallas en la protección estatal. En entrevista con Caracol Radio, el subdirector de la FLIP, Daniel Chaparro, advirtió que el país enfrenta un deterioro sostenido en las garantías para informar, especialmente en las regiones, donde los periodistas quedan en medio de una guerra por amplificar las voces del país y las disputas territoriales y economías ilegales





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