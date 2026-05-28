La Asociación Colombiana de Medicina Vascular (ACMV) alerta sobre el consumo de 'tusi'

La ACMV lanzó una alerta sobre el consumo de 'tusi', una mezcla de sustancias psicoactivas que puede generar emergencias cardiovasculares. La presidenta de la ACMV, Andrea Restrepo, explicó que el 'tusi' es un cóctel de moléculas impredecibles que puede incluir ketamina, MDMA y cafeína, y que el principal riesgo es la imposibilidad de conocer con exactitud qué contiene cada dosis.

La Asociación Colombiana de Medicina Vascular ( ACMV ) lanzó una alerta sobre el consumo de 'tusi', una mezcla de sustancias psicoactivas que puede generar emergencias cardiovasculares.

La presidenta de la ACMV, Andrea Restrepo, explicó que el 'tusi' es un cóctel de moléculas impredecibles que puede incluir ketamina, MDMA y cafeína, y que el principal riesgo es la imposibilidad de conocer con exactitud qué contiene cada dosis. La ACMV advirtió que el 'tusi' puede causar isquemia arterial en las extremidades, lo que puede derivar en amputaciones y discapacidad permanente.

La preocupación coincide con las advertencias recientes del Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) sobre la expansión de mezclas sintéticas en América Latina y el crecimiento de combinaciones cada vez más tóxicas entre estimulantes, opioides y sedantes. La ACMV llamó la atención de médicos generales, urgenciólogos y personal de enfermería para que incluyan el consumo de sustancias psicoactivas dentro de los diagnósticos diferenciales ante síntomas vasculares atípicos en pacientes jóvenes.

La presidenta de la ACMV explicó que la isquemia puede afectar distintos órganos del cuerpo, pero señaló que las manifestaciones más frecuentes observadas recientemente comprometen manos y pies. Entre los principales signos de alerta mencionó el dolor súbito e intenso, acompañado de frialdad extrema, palidez y cambios de coloración hacia tonos púrpura o azulados





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