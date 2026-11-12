La Barra 2026 premia a Agustín Romero y Diego Ramírez de Antioquia en gastronomía

Agustín Romero y Diego Ramírez, de Medellín, recibieron los únicos premios nacionales de Antioquia en La Barra 2026, destacando su innovación y talento culinario.

Antioquia obtuvo un destacado reconocimiento en la industria gastronómica nacional durante la gala de los Premios La Barra 2026 celebrada el miércoles 11 de noviembre en Bogotá. Dos profesionales antioqueños fueron los únicos representantes de la región en recibir los máximos galardones nacionales de esta prestigiosa distinción, que ha convalidado trayectorias de excelencia en el sector de la alimentación durante dos décadas. Agustín Romero, propietario de la cadena Los Porteños, fue designado como el Mejor Panadero o Pastelero del país, una categoría que consolida su legado culinario. Paralelamente, Diego Ramírez, joven talento de 26 años al frente de la cocina del restaurante Selma en Medellín, se llevó el premio a Mejor Chef Revelación, marcando un hito en su ascenso profesional. Este doble triunfo refuerza la posición de la región como un polo de innovación y tradición culinaria de primer nivel en Colombia.

La Barra 2026: Excelencia y Méritos en el Sector

La edición de este año de los Premios La Barra, organizados por Axioma B2B Marketing, empresa matriz de la revista especializada en restaurantes, hoteles y cafeterías, experimentó una competencia sin precedentes a nivel nacional. El proceso selectivo comenzó con la recepción de 602 postulaciones provenientes de todas las regiones del país, lo que evidenció la vitalidad y el crecimiento del ecosistema gastronómico local. Tras una rigurosa fase de evaluación dirigida por un comité directivo, un comité nacional y varios jurados regionales, el número de candidatos se redujo significativamente hasta llegar a 186 nominados. De este grupo selecto, solo 22 profesionales y establecimientos fueron distinguidos como ganadores nacionales, lo que convierte cada mención en un logro de extrema dificultad y mérito indiscutible para los beneficiarios.

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La Trayectoria Gastronómica de Agustín Romero

El camino de Agustín Romero hacia el reconocimiento nacional no fue lineal, sino el resultado de una evolución profesional marcada por la adaptabilidad y la enseñanza. Llegó a Medellín hace más de una década con la intención inicial de trabajar como parrillero, pero su verdadera vocación terminó por manifestarse en el trabajo con el horno. Aprovechando sus raíces culturales, Romero fundó Los Porteños, una panadería y pastelería que ha logrado conquistar el gusto de los medellinenses mediante la introducción y perfeccionamiento de recetas argentinas. Su propuesta se centra en la medialuna, considerada la versión argentina del croissant, que ofrece en diversas variantes que incluyen rellenos tradicionales de dulce de leche y creaciones locales como la combinación de guayaba con queso, un guiño explícito a la identidad paisa.

Además de las medialunas, la vitrina de Los Porteños exhibe alfajores, empanadas y tortas que complementan su oferta. La historia de Romero incluye una etapa formativa en la que abría las puertas de su casa los sábados para impartir clases de pastelería, utilizando los ingresos obtenidos para financiar la compra de equipos para su negocio. Esta pasión por la enseñanza perdura en la actualidad, ya que continúa ofreciendo cursos tanto presenciales como virtuales de panadería y pastelería. Los consumidores que deseen disfrutar de los productos que le valieron el premio pueden encontrarlos en la sede de Laureles, ubicada en la calle 35 número 76-12, y en la sede de Envigado, en la calle 30A Sur número 44A.

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El Ascenso Profesional de Diego Ramírez

La historia de Diego Ramírez refleja un itinerario formativo que cruza diversas regiones y cocinas de alto nivel. Nacido en Bogotá y criado en Cali, Ramírez descubrió su vocación culinaria a los 13 años, influenciado por la sazón de su madre. Su formación técnica la realizó en el Politécnico Internacional, seguido de una experiencia laboral internacional en la cocina de Tuju en Brasil. Al regresar a Colombia, trabajó en cocinas de prestigio como Elcielo y Leo, antes de unirse en noviembre de 2025 al restaurante Selma, un proyecto de inspiración mediterránea fundado en 2023 en Bogotá por el chef Álvaro Clavijo, conocido profesionalmente como El Chato.

La propuesta de Clavijo para Ramírez fue asumir un desafío mayor: dirigir la primera sede de Selma fuera de la capital, la cual abrió sus puertas este año en El Poblado de Medellín, en la carrera 33 número 5G-23. Bajo la dirección de Ramírez, el establecimiento mantiene la esencia de compartir plato de la casa, pero incorpora preparaciones propias que surgen directamente del conocimiento de los productos y proveedores locales. Antes de la inauguración, Ramírez recorrió la ciudad para conectar de primera mano con los productores de la región, asegurando que la carta refleje la identidad territorial. Este reconocimiento llega a Ramírez en un momento de visibilidad internacional, ya que a finales de septiembre en Ciudad de Panamá compitió en la final de Latinoamérica y el Caribe de la S.Pellegrino Young Chef Academy, un concurso para menores de 30 años.

Impacto Regional y Otros Reconocimientos de La Barra

El triunfo de Romero y Ramírez se complementa con una racha positiva para Antioquia en la entrega general de los premios La Barra 2026. La organización entregó un total de 84 reconocimientos regionales para destacar las propuestas más destacadas de cada categoría en las distintas zonas del país. De estos, 11 galardones correspondieron específicamente a Antioquia, demostrando una solidez colectiva en el sector. Junto a los ganadores nacionales, la región contó con representantes en categorías clave, incluyendo Mejor Chef para Sergio Echeverri de Mar y Fuego en Medellín, y Mejor Cocina de Autor para el mismo establecimiento. La representación regional también abarcó Cocina Tradicional Colombiana para Hacienda Origen, Restaurante Casual para Handai Cocina Asiática en Guatapé, y Parrilla y Ahumados para Torillo Estación de Parrilla en Medellín.

La diversidad de ganadores antioqueños se extiende a la comida rápida con Local de Perras en Sabaneta, el nuevo restaurante Mia Rooftop en Medellín, la pastelería Arte Dolce en Medellín, y la heladería Amoracuya en la capital antioqueña. A nivel nacional, Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense fueron las regiones con más galardones, obteniendo cinco cada una. Bogotá destacó con Julián Molano del restaurante Incorrecto como Mejor Chef, Andrea Bornacelli de Pizzardi como Mejor Empresario, y Juan Sebastián Vargas Acosta de Sopó como Mejor Bartender. Además, La Estación Santander Restaurante y Milana en Barichara lideraron en Cocina Tradicional y de Autor respectivamente. El resto de los ganadores nacionales incluyen a El Chino Cocina de Sopó en restaurante casual, Tres Cuatro Cinco Steakhouse en parrilla, Plaza Express en comida rápida, e IKI Asiático Fusión en Villavicencio como nuevo restaurante.