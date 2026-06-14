La batalla judicial que marcó la campaña presidencial colombiana de 2026

La contienda entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se libró tanto en las calles como en los tribunales, con demandas, recusaciones y denuncias que moldearon la narrativa electoral y polarizaron al país.

Lo que inicialmente fue un conjunto de impugnaciones legales se transformó en un pilar de la campaña de Abelardo De la Espriella, alimentando su imagen de candidato enfrentado al establecimiento.

Según analistas políticos, esta narrativa le proporcionó dividendos electorales significativos. La contienda presidencial de 2026 no se limitó a los actos públicos y los recorridos por las regiones; también tuvo un escenario oculto pero igualmente crucial: los tribunales. Allí, entre demandas, recusaciones, denuncias y recursos, se libró una batalla paralela que acompañó cada paso de la disputa entre De la Espriella e Iván Cepeda Castro. El núcleo de esta disputa fue la propia candidatura de De la Espriella.

Diversos sectores promovieron acciones legales para cuestionar su aspiración presidencial, centrándose en interpretaciones jurídicas sobre su situación personal y los requisitos constitucionales. Cada demanda generó respuestas, conceptos de expertos, pronunciamientos de abogados constitucionalistas y decisiones judiciales que alimentaron el debate político. La primera gran batalla giró en torno a su doble nacionalidad. Durante semanas, constitucionalistas y expertos electorales debatieron si un colombiano por nacimiento con otra nacionalidad podía aspirar a la Presidencia.

Mientras los demandantes insistían en obstáculos jurídicos, la defensa del candidato argumentaba que la Constitución protege los derechos políticos de los colombianos por nacimiento. Finalmente, los intentos de sacarlo de la contienda fracasaron, pero quedó instalada una narrativa de persecución política que De la Espriella explotó durante meses. Otra controversia surgió por el uso de símbolos patrios en actos de campaña.

Se presentaron denuncias sobre piezas publicitarias y eventos que, según algunos sectores, cruzaban la línea entre la exaltación institucional y la promoción electoral. Lo que antes era una discusión secundaria se convirtió en un nuevo expediente en una campaña donde cualquier detalle era susceptible de revisión jurídica. El exfiscal general Francisco Barbosa señaló: 'La estrategia del petrismo para golpear a De la Espriella se ha edificado mediante el uso temerario de la acción de tutela.

Pretender restringir el uso de una prenda deportiva vulnera derechos fundamentales y convierte la tutela en un instrumento político'. Añadió que 'es paradójico que, en lugar de debatir propuestas, terminemos discutiendo sobre el uso de la camiseta de la Selección Colombia o la palabra patria'. La escalada más reciente la protagonizó Cepeda, quien anunció una denuncia ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional contra su rival, por presuntos delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

En una declaración pública, Cepeda vinculó a De la Espriella con estructuras paramilitares de las extintas AUC. Esta denuncia representa uno de los ataques más severos en una campaña marcada por la polarización creciente.

Sin embargo, días antes, De la Espriella había acusado a Cepeda de una supuesta red de compra de votos, señalamientos rechazados por varios congresistas. Así, la campaña se ha desarrollado tanto en las calles como en los juzgados, con ambos candidatos utilizando el sistema judicial como arma política.

Los analistas coinciden en que esta judicialización de la política puede tener consecuencias profundas para la democracia colombiana, al desviar la atención de los problemas reales del país y aumentar la desconfianza en las instituciones. La segunda vuelta del 21 de junio será el escenario final de esta contienda, pero el legado de estos enfrentamientos jurídicos perdurará más allá de las urnas





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