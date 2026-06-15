La batalla judicial y política por la camiseta de la Selección Colombia en las elecciones presidenciales

Resumen: El uso de la camiseta de la Selección Colombia por el candidato Abelardo De La Espriella ha desatado una controversia legal y ética en la campaña electoral, con medidas judiciales que prohíben y luego revocan su empleo, mientras expertos advierten sobre los riesgos de politizar símbolos patrios. La polémica refleja tensiones entre libertad de expresión, prohibición de apropiación indebida de emblemas nacionales y estrategias electorales.

En medio de la contienda electoral por la segunda vuelta presidencial en Colombia, los símbolos nacionales, especialmente la camiseta de la Selección Colombia, se han convertido en un campo de batalla jurídico y político.

El candidato Abelardo De La Espriella ha adoptado esta prenda como un emblema de su campaña, utilizándola en discursos y actos públicos, lo que generó una serie de acciones legales para prohibir su uso con fines partidistas. La controversia escaló cuando un juzgado ordenó una medida provisional que impedía a De La Espriella y al movimiento "Defensores de la Patria" emplear la camiseta durante la campaña, argumentando que su uso era "claramente oportunista" y vulneraba la neutralidad de los símbolos patrios.

La decisión fue apelada y posteriormente revocada por el Juzgado 62 Penal de Bogotá, que consideró que la prohibición era imprecisa y generaba "incertidumbre jurídica", pues no definía claramente a quiénes afectaba ni demostraba fehacientemente que el uso de la camiseta lesionara derechos fundamentales. El fallo destacó que el argumento de que la camiseta solo debe usarse en eventos deportivos constituye una "falacia naturalista", al atribuirle una única función "correcta" a un objeto.

Mientras tanto, la campaña de su rival, Carlos Cepeda, también hizo referencia a los símbolos patrios en un acto donde barristas le entregaron una camiseta, aunque su equipo de comunicaciones anunció el retiro de publicidad con la bandera colombiana para evitar politizarla. Expertos en derecho constitucional han señalado que la apropiación de símbolos nacionales por un sector político puede generar división, al crear una dicotomía entre "amigos y enemigos de la patria", y exacerbar sentimientos de orgullo e identidad nacional con fines electorales, una táctica que no es exclusiva de Colombia, pues ha ocurrido en Argentina, Chile o Estados Unidos con Donald Trump.

A pesar de la polémica, las encuestas indican que De La Espriella mantiene una ventaja de 7,8 puntos sobre Cepeda a una semana de las elecciones, lo que sugiere que su estrategia de vincularse a los símbolos patrios le ha sido favorable en términos de imagen y adhesión popular





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