La BBC y otros medios consideran no transmitir el show de entretiempo del Mundial 2026

La BBC y otros medios de comunicación estarían analizando la posibilidad de no transmitir el show de entretiempo del Mundial 2026, en favor de hablar de fútbol y dejar a un lado la farándula.

Prestigiosos medios estarían analizando la posibilidad de hacerle el feo a las intenciones de la FIFA. A un lado las Madonnas y las Shakiras. A la pelota y hablar de fútbol , es la campaña que está haciendo eco sobre el supuesto planteamiento de prestigiosos medios de comunicación en el mundo, como la BBC , que estaría considerando no transmitir el show de entretiempo que impusieron en el Mundial 2026 .

Todo surge de una publicación de Polymarket Sports en la que se señala: La BBC planea omitir la transmisión del espectáculo del medio tiempo de la final de la Copa Mundial. Se espera que la cadena continúe con su esquema habitual de comentaristas analizando la primera mitad. Algo de lo que hizo eco Marcelo Gantman, sentenciando: BBC podría no transmitir el show de entretiempo de la final del Mundial y continuar con los comentarios clásicos de sus analistas.

Si los derechos comprados obligan o no a emitir todo el contenido. Es un asunto de letra chica. Tomar ese riesgo -no mostrar el show, analizar el juego- es un mensaje de respeto a la esencia del fútbol. La tradición como innovación.

Creo que haremos lo mismo. Hablar de fútbol y dejar a un lado las Madonnas y las Shakiras. Con esto, dio a entender que el sistema de medios públicos en Colombia optaría por lo mismo, hablar de fútbol en el entretiempo y dejar a un lado el show de farándula que la FIFA implementó para este Mundial





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