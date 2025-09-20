La Bienal BOG25 Inaugura con Espectáculo Inmersivo y Ciudad de México como Invitada de Honor

La Plaza Cultural La Santamaría será el epicentro del arte y la cultura el 20 de septiembre de 2025 con la inauguración de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25. El evento, que incluirá una experiencia inmersiva, contará con la participación de artistas de Colombia y México, y ofrecerá una programación diversa para todos los públicos. El acceso al evento inaugural será libre hasta completar aforo.

Este sábado 20 de septiembre de 2025, la Plaza Cultural La Santamaría se prepara para recibir a los ciudadanos en un evento sin precedentes: el espectáculo inaugural de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 . La Bienal , que promete transformar la escena cultural de la ciudad, abrirá sus puertas a las 6:00 p. m. con una experiencia inmersiva titulada “La casa común”.

Esta innovadora propuesta, concebida como una maloca luminosa, se convertirá en un impresionante teatro 360, sumergiendo al público en un universo de arte y creatividad. La creación de “La casa común” es fruto de la colaboración entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y la reconocida firma Sonic Design, garantizando una experiencia de alta calidad y vanguardia.\La Bienal BOG25, que se extenderá por varios días, tendrá como ciudad invitada de honor a Ciudad de México, lo que significa una enriquecedora colaboración entre artistas mexicanos y colombianos. Esta edición promete ser un crisol de culturas y expresiones artísticas. Entre las intervenciones artísticas que se podrán disfrutar, se destacan esculturas monumentales de ocho metros de altura, creadas por la talentosa artista Amaranta Almaraz, así como la vibrante participación musical de la DJ Ali Gua Gua, conocida por sus eclécticas mezclas y su capacidad para encender la atmósfera. El acceso al evento inaugural será libre hasta completar aforo, con el objetivo de garantizar que personas de todas las edades tengan la oportunidad de ser parte de esta celebración del arte y la cultura. La organización ha puesto especial énfasis en la inclusión y la accesibilidad, buscando que el evento sea un punto de encuentro para todos los ciudadanos, independientemente de su edad o condición.\El espectáculo inaugural de la Bienal BOG25 contará con una programación artística diversa y emocionante, que abarcará una amplia gama de disciplinas, desde las artes escénicas hasta la música y la literatura. La Orquesta Filarmónica de Mujeres de la Orquesta Filarmónica de Bogotá deleitará al público con la interpretación de una pieza inédita, compuesta especialmente para la ocasión por Ana María Romano G., una destacada compositora colombiana. Además, el reconocido escritor Juan Gabriel Vásquez, galardonado con múltiples premios literarios, compartirá su talento y visión. El evento también contará con la participación de destacadas compañías de teatro como Mapa Teatro y La Ventana Producciones, prometiendo puestas en escena innovadoras y emocionantes. La música también jugará un papel fundamental, con las presentaciones de las agrupaciones Savan y Ghetto Soundsystem, que ofrecerán una mezcla de ritmos y estilos para el disfrute de todos los asistentes. La Plaza Cultural La Santamaría, completamente transformada, se convertirá en un espacio interactivo donde el público podrá explorar y experimentar diferentes manifestaciones artísticas en un solo lugar, creando una experiencia cultural integral y memorable





