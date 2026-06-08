La Bolsa de Bogotá: cómo una improvisación en 1984 salvó vidas y se convirtió en técnica médica global

En 1984, en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, el cirujano Oswaldo Borráez usó una bolsa de suero para cerrar un abdomen que no podía sutuarse. Esa solución desesperada originó la Bolsa de Bogotá, técnica hoy empleada internacionalmente en cirugías de trauma.

La improvisación médica que salva miles de vidas y nació en el Hospital San Juan de Dios: la historia de la 'Bolsa de Bogotá'. Una bolsa de suero usada para cerrar temporalmente a un paciente crítico dio origen a una técnica médica usada internacionalmente.

Año 1984, Hospital San Juan de Dios en Bogotá. En la madrugada, un quirófano vivía una emergencia: un joven mecánico de 25 años con trauma abdominal severo tras un accidente. El lóbulo derecho del hígado destruido, sangrado masivo. El cirujano Oswaldo Borráez, residente de segundo año, operó de urgencia.

Tras retirar tejido destruido y controlar el sangrado, cerraron el abdomen, pero fue solo la primera de cuatro cirugías. Dos días después, nuevo sangrado: 500 cc de sangre en el abdomen. Limpieza y cierre. A las 72 horas, tercera cirugía por un absceso: tejido necrosado e infectado.

Drenaron y cerraron nuevamente. Tres días después, cuarta intervención: la inflamación por líquidos tenía los intestinos tan hinchados que no era posible cerrar la pared abdominal. No había mallas sintéticas disponibles a esa hora. Borráez pidió una bolsa de suero de tres litros, la abrió, cortó y fijó alrededor del abdomen en 360 grados, reemplazando temporalmente la pared.

Fue una decisión polémica, con riesgo de sanción o expulsión del programa. Al terminar, llamaron a un instructor de cirugía que llegó indignado: "¡No! Quite esa bolsa, ¿cómo le ocurre poner eso?

". Borráez suplicó al menos un respaldo simbólico. El paciente volvió a UCI con la bolsa fijada y cubierta con compresas. De esa improvisación nació la técnica conocida como Bolsa de Bogotá o Bolsa de Borráez, que salva vidas en todo el mundo





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