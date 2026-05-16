La Bolsa Mercantil de Colombia registra $33.274 millones en ingresos operacionales y crecimiento de 32 % en el mercado de facturas durante el primer trimestre de 2026

La Bolsa Mercantil de Colombia registró un crecimiento de 32 % en los ingresos asociados al mercado de facturas y mantuvo un desempeño favorable frente al presupuesto previsto durante el primer trimestre de 2026. El mercado de compras públicas también mostró resultados positivos durante el mismo período.

La Bolsa Mercantil de Colombia registró ingresos operacionales por $33.274 millones duranteEl principal impulsor de los resultados fue el registro de facturas, cuyo volumen alcanzó $24,92 billones, lo que permitió un crecimiento de 32 % en los ingresos asociados a este mercadoEl mercado de compras públicas , con un volumen negociado de $395,758 millones, continuó mostrando resultados positivos durante el primer trimestre de 2026 y mantuvo un desempeño favorable frente al presupuesto previsto para el periodo.

Frente al mismo trimestre del año anterior, el comportamiento responde a una base de comparación excepcionalmente altaLos mecanismos de financiación no bancaria también mantuvieron una dinámica positiva durante el trimestre. En Atra-e, el mercado bursátil de facturas, el valor negociado se multiplicó por cinco frente al mismoPor su parte, las operaciones de Órdenes Irrevocables de Giro (OIG) y SIMM registraron un crecimiento de 28 % en el valor administrado durante el trimestre.

"Nuestra experiencia en la administración de mercados, facilitación de flujo de recursos a empresarios y generación de confianza, nos permitió evolucionar nuestra estrategia alrededor de tres plataformas de crecimiento: el mercado de registro y negoc..





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