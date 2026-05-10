La Cárcel La Concordia: una prisión en su lugar actual en Bucaramanga

La Cárcel La Concordia fue una prisión en la que se alineaban los calabozos en lugar de las celdas, ubicada en la parte inferior del barrio La Concordia en la actualidad.

Mucho antes de Palogordo o de La Modelo, la cárcel de hombres tuvo otros barrotes y otra historia. El viejo presidio funcionó durante varias décadas en la parte baja del barrio La Concordia , en los límites con San Miguel, justo donde rugen los motores y el tráfico se entrecruza entre la calle 50 y la Diagonal 15.

En ese punto, hoy ocupado por talleres mecánicos, buses y comercios, se levantaba a comienzos del siglo pasado una casona sombría de muros gruesos, ventanas enrejadas, garitas de vigilancia y rastrillos. Allí, en 1908, fueron adecuados los calabozos que reemplazaron a la antigua Cárcel Real ubicada detrás de la Alcaldía, en el Parque García Rovira, la misma que desapareció con la construcción del viejo Palacio Municipal





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