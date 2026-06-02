La camiseta de la Selección Colombia se convierte en objeto de controversias electorales en Colombia

El uso de la camiseta de la Selección Colombia durante la reciente jornada electoral sigue generando reacciones en Colombia. El periodista y comentarista deportivo Martín de Francisco se pronunció con fuertes críticas hacia quienes utilizan símbolos patrióticos para proyectar una imagen política o moral ante los ciudadanos.

El uso de la camiseta de la Selección Colombia durante la reciente jornada electoral sigue generando reacciones. El reconocido periodista y comentarista deportivo Martín de Francisco se pronunció con fuertes críticas hacia quienes utilizan símbolos patrióticos, como la camiseta amarilla del combinado nacional, para proyectar una imagen política o moral ante los ciudadanos.

De Francisco aseguró que desconfía de quienes recurren a este tipo de símbolos para demostrar patriotismo y relacionó este comportamiento con prácticas políticas que buscan construir una imagen favorable ante la opinión pública. El periodista también criticó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a sus seguidores por utilizar la camiseta de la Tricolor como prenda distintiva de su campaña electoral.

La Federación Colombiana de Fútbol recordó que ha advertido sobre el uso de los signos distintivos de la Selección Colombia en propaganda política o actividades comerciales no autorizadas, pero aclaró que no tiene facultades legales para impedir que un ciudadano use una camiseta adquirida legalmente. La FCF lamentó que la camiseta de la Selección Colombia se haya convertido en objeto de controversias electorales y pidió mantener al margen del debate político tanto a la Federación como a los deportistas y símbolos del fútbol nacional.

La discusión se produce a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un contexto donde la camiseta de la Selección vuelve a estar en el centro del debate público, no por cuestiones deportivas, sino por su utilización dentro del escenario político colombiano y en medio de la campaña presidencial en la que en la segunda vuelta se medirán Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. La Federación Colombiana de Fútbol también recordó que la Selección Colombia es de todos los colombianos y que su utilización con fines electorales podría interpretarse como un aprovechamiento político de un símbolo nacional.

El candidato presidencial Iván Cepeda había cuestionado públicamente el uso de la camiseta de la Selección Colombia dentro de la campaña de Abelardo de la Espriella, manifestando que la prenda representa a todos los colombianos y que su utilización con fines electorales podría interpretarse como un aprovechamiento político de un símbolo nacional. La FCF también lamentó que la camiseta de la Selección Colombia se haya convertido en objeto de controversias electorales y pidió mantener al margen del debate político tanto a la Federación como a los deportistas y símbolos del fútbol nacional.

La discusión se produce a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un contexto donde la camiseta de la Selección vuelve a estar en el centro del debate público, no por cuestiones deportivas, sino por su utilización dentro del escenario político colombiano y en medio de la campaña presidencial en la que en la segunda vuelta se medirán Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. La Federación Colombiana de Fútbol también recordó que la Selección Colombia es de todos los colombianos y que su utilización con fines electorales podría interpretarse como un aprovechamiento político de un símbolo nacional.

El candidato presidencial Iván Cepeda había cuestionado públicamente el uso de la camiseta de la Selección Colombia dentro de la campaña de Abelardo de la Espriella, manifestando que la prenda representa a todos los colombianos y que su utilización con fines electorales podría interpretarse como un aprovechamiento político de un símbolo nacional





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