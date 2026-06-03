La camiseta de la Selección Colombia se ha convertido en un elemento de integración en el país, según expertos. La venta de la camiseta ha tenido un repunte en Barranquilla durante las últimas dos semanas.

La camiseta de la Selección Colombia se ha convertido en un elemento de integración en el país, según expertos. La venta de la camiseta ha tenido un repunte en Barranquilla durante las últimas dos semanas, y se ha utilizado en actividades políticas y culturales.

La camiseta es vista como un símbolo de la identidad nacional y puede usarse por cualquier persona que se sienta representada con el país. En medio de la polarización política, la camiseta es uno de los pocos terrenos neutrales donde se puede encontrar algo en común como nación.

La Federación Colombia de Fútbol ha recalcado que no tiene la facultad legal para limitar el uso de la camiseta, que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir y utilizar de forma libre





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