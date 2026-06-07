La campaña presidencial en Colombia entra en su fase definitiva con un país cada vez más polarizado. Mientras Abelardo De la Espriella busca consolidar su ventaja, Iván Cepeda intenta recomponer su estrategia y conquistar a los votantes de centro que podrían definir la elección.

La campaña presidencial entra en su fase definitiva con un país cada vez más polarizado. Mientras Abelardo De la Espriella busca consolidar su ventaja, Iván Cepeda intenta recomponer su estrategia y conquistar a los votantes de centro que podrían definir la elección.

Los seguidores del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, de los Defensores de la Patria, visten la 'amarilla' en la ciudad de Bogotá. El clima de polarización se ha agudizado en cada rincón del país, alimentado por denuncias sin pruebas de fraude por parte del presidente y la elevación del tono por parte de los aspirantes al solio de Bolívar.

Los líderes cercanos a Sergio Fajardo piden reunión con Abelardo de la Espriella y llaman a votar 'en contra de Cepeda y Petro'. En medio del clima hostil, las campañas han ajustado sus estrategias con el objetivo de quedarse con los votos del espectro político de centro, especialmente con los de figuras como los representantes Gabriel Becerra y María Fernanda Carrascal.

De la Espriella ha seguido recibiendo nuevos espaldarazos en los últimos días, y ha sido enfático en que su campaña no recibe financiación de ningún tipo proveniente de fuentes que comprometan su independencia. La campaña de Cepeda, por su parte, no la pasa bien. Tras la derrota en primera vuelta, el senador oficialista ha intentado mantener distancia de la estridencia del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que los resultados de la campaña estuvieron amañados.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los líos del progresismo no han parado ahí. La victoria parcial de De la Espriella ha desnudado las costuras de un proyecto político que, de acuerdo con voces consultadas en el progresismo, ha errado en su estrategia al cerrarse a nuevas alianzas y mantener un camino casi sectario. La jefa de debate de Cepeda ha sido una de las apuntadas dentro del mismo Pacto.

Sin embargo, la legisladora, que parece haber perdido fuerza ante otras figuras, fue quien tomó la vocería para aclarar que desistirían del proyecto de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa, un anhelo del presidente Petro desde hace varios años, fue analizada en el bloque oficialista como una piedra en el zapato para poder ganarse los votos de los indecisos.

La campaña está en una fase de revisión comunicacional y organizativa para enmendar lo que tengamos que enmendar y volver a ganar. Expertos y analistas políticos coinciden en que la campaña presidencial entra en una nueva fase tras los resultados de la primera vuelta. Con el escenario electoral redefinido, los dos candidatos enfrentan desafíos distintos, pero igualmente determinantes para sus aspiraciones de llegar a la Casa de Nariño.

Abelardo habló vía telefónica con Keiko Fujimori, candidata presidencial peruana, sobre criminalidad y comercio: 'Vamos a estrechar lazos'. Por un lado, Iván Cepeda inicia esta etapa con la obligación de revertir una desventaja significativa





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