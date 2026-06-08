La candidata Fujimori aseguró que respetarán los resultados electorales cuando el escrutinio llegue al 100 % después de conocer que el conteo rápido le ubica perdedora por un estrecho margen contra el izquierdista Roberto Sánchez.

La candidata Fujimori aseguró que respetarán los resultados electorales cuando el escrutinio llegue al 100 % después de conocer que el conteo rápido le ubica perdedora por un estrecho margen contra el izquierdista Roberto Sánchez .

Aseguró que los días hasta que se sepa el resultado final serán largos y que sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000. Reiteró que el trabajo de los observadores de su formación, que según sus palabras llegan a 95.000 personas, es doblemente importante pues deben contar una a una las actas para respetar la voluntad popular.

Fujimori recordó que en las elecciones de 2021 no respetó los resultados que daban como ganador al expresidente Pedro Castillo, quien le ganó por unos 40.000 votos, y denunció sin pruebas sólidas un supuesto fraude en su contra. En este momento, las proyecciones de Ipsos Perú le dan un 49,7 % frente al 50,3 % de Sánchez, mientras que la encuestadora Datum situó a Sánchez con un 50,14 % y a Fujimori con un 49,86 %.

Los resultados de estas proyecciones confirman que la elección entre Fujimori y Sánchez se resolverá de manera muy ajustada, a similitud de las dos anteriores elecciones que se definieron por apenas 40.000 votos de diferencia





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