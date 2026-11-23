Resultados del sorteo de La Caribeña Día del 23 de noviembre de 2026. Conoce las cifras ganadoras, cómo validar tu tiquete y los plazos para cobrar premios en Colombia.

La lotería autorizada La Caribeña Día celebró su sorteo del lunes 23 de noviembre de 2026, manteniendo su horario habitual de transmisión a las 2:34 de la tarde. Este evento diario, regulado por el operador Edusuerte en el departamento del Atlántico, continúa siendo una de las apuestas de mayor arraigo y visibilidad en el mercado colombiano.

Resultados y Premios por Apuesta

El mecanismo de juego exige a los participantes acertar combinaciones numéricas específicas para desbloquear las recompensas establecidas. Para ganar el premio mayor conocido como Pleno, se requiere identificar las cuatro cifras en el orden exacto emitido por el sorteo, generando una recompensa de 4.500 pesos por cada peso apostado.

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Las opciones combinadas reducen la dificultad pero ofrecen rendimientos menores, otorgando 308 pesos por cada peso apostado al acertar las cuatro cifras en desorden. Asimismo, la clasificación de tres cifras en orden otorga 400 pesos, mientras que su variante combinada entrega 83 pesos.

Las categorías inferiores incluyen la clasificación de dos cifras, llamada Pata, que premia con 50 pesos por unidad apostada, y la clasificación de una sola cifra, conocida como Uña, que devuelve 5 pesos. Estos montos constituyen el estándar de liquidez ofrecido por el operador.

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Regulación y Seguridad en el Juego

Los puntos de venta autorizados, especialmente la red SuperGiros, operan bajo una estructura de supervisión técnica diseñada para garantizar la transparencia en cada transacción. La norma establece que la emisión de comprobantes oficiales es indispensable para validar la apuesta ante cualquier reclamación posterior.

La trazabilidad total del dinero requiere que cada movimiento quede registrado en sistemas supervisados, permitiendo seguir la ruta desde la apuesta hasta el pago del premio. Esta medida técnica protege la información personal de los apostadores y previene el fraude.

Reclamo y Plazos Legales

El ganador cuenta con un año calendario desde la fecha del sorteo para cobrar el premio mediante la prescripción extintiva del derecho. El término legal se interrumpe automáticamente con la presentación del documento ganador al operador regional.

Para premios menores, el pago se procesa en el mismo punto de venta físico donde se adquirió el tiquete. La normativa exige presentar el tiquete original en perfecto estado y el documento de identidad vigente para validar la operación.