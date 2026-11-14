La Caribeña Noche: Premios, Impuestos y Cobros del Sorteo Colombiano

Descubre cómo funciona La Caribeña Noche en Colombia, sus horarios de sorteo, premios y el Impuesto de Ganancia Ocasional. Información oficial.

La Lotería Caribeña Noche se consolida como una de las actividades de azar más importantes en Colombia, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a premios atractivos mediante la selección de números específicos. Cada sorteo nocturno constituye un evento central para los jugadores que buscan la fortuna, estructurando su dinámica en torno a horarios precisos y reglas claras de selección de dígitos. La hora exacta del sorteo de la Lotería Caribeña Noche es a las 10:34 p.m. y los domingos y festivos a las 8:34 p.m.

Los participantes en este juego deben seleccionar un número de cuatro dígitos entre 0000 y 9999 para participar. Una vez elegido el número, tienen la opción de decidir la cantidad que desean apostar, lo que influye directamente en el retorno potencial. El resultado más reciente fue el sorteo de hoy viernes 13 de noviembre de 2026, donde se determinó el Número ganador, las Tres primeras cifras, las Tres últimas cifras y la categoría conocida como La Quinta. Estos datos constituyen la base para calcular los premios según la modalidad elegida por cada jugador.

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Mecánica de Premios y Modalidades de Juego

En el Chance Caribeña Noche, el premio se cobra según la cantidad de cifras acertadas y el valor apostado por el participante. Para participar, el jugador debe seleccionar un número y definir el monto de dinero que desea apostar, de acuerdo con las modalidades disponibles dentro del sistema oficial. El premio se determina posteriormente según cuántas cifras del número jugado coincidan con el resultado de La Caribeña Noche.

Por esta razón, no todas las apuestas tienen el mismo pago, creando una estructura escalonada de retribución. Una apuesta que acierta una mayor cantidad de cifras puede representar un premio superior, dependiendo de la modalidad seleccionada por el usuario. El valor del premio está directamente relacionado con el monto de la apuesta y la modalidad elegida por el participante, garantizando que los pagos reflejen el nivel de acierto logrado.

El Plan de premios habitual de Caribeña Noche establece tablas claras de retribución para cada nivel de coincidencia. Un acierto en 4 cifras directas (Pleno) otorga $4.500 por cada peso apostado, mientras que 4 cifras combinadas ofrecen $208 por cada peso apostado. Para coincidencias menores, 3 cifras directas pagan $400 por cada peso apostado y 3 cifras combinadas pagan $83 por cada peso apostado.

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Las opciones de pago continuaron reduciéndose para aciertos más pequeños. Una coincidencia de 2 cifras, conocida como Pata, paga $50 por cada peso apostado. Finalmente, una sola cifra acertada, llamada Uña, devuelve $5 por cada peso apostado. Estas tasas definen el riesgo y la recompensa en cada interacción con el juego.

Normativa Fiscal y Obligaciones Tributarias

En Colombia, las ganancias obtenidas de la lotería están sujetas a impuestos específicos regulados por la ley. Las ganancias de la lotería se consideran una renta ocasional, que está sujeta al Impuesto de Ganancia Ocasional. Este impuesto se aplica estrictamente a premios que exceden un monto determinado establecido por el gobierno nacional.

Para determinar si estás sujeto al impuesto, primero debes verificar si el monto del premio supera el umbral establecido para la base gravable del Impuesto de Ganancia Ocasional. Si el premio no supera este límite, no se genera obligación tributaria adicional sobre la suma obtenida. La claridad en este umbral es fundamental para que los ganadores calculen correctamente sus finanzas.

El impuesto a pagar sobre las ganancias de lotería generalmente se calcula aplicando una tarifa del 20% sobre el monto que excede el umbral exento. Este porcentaje se aplica únicamente a la porción del premio que está por encima del límite libre de impuestos, protegiendo una parte significativa de las ganancias del contribuyente.

En 2024, el umbral exento para el Impuesto de Ganancia Ocasional es de 6.000 UVT (Unidad de Valor Tributario). El valor de la UVT para 2024 es de aproximadamente 42.410 pesos colombianos, lo que equivale a unos 254.460.000 pesos colombianos para el umbral exento. Para premios superiores a este monto, deberás pagar el impuesto sobre el exceso del umbral.

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Es importante que al ganar un premio de lotería, verifiques la normativa actual y consultes con un asesor fiscal para asegurarte de cumplir con todos los requisitos legales y para que te ayuden a calcular correctamente el impuesto a pagar. La correcta gestión de estos impuestos evita problemas legales futuros y asegura la integridad financiera del ganador.

Procedimientos para el Cobro y Reclamación

Para participar en La Caribeña Noche, 'quien la gana es quien la goza', los jugadores pueden adquirir sus boletos en los puntos de venta autorizados en todo el país. Si revisa los resultados de la noche y su número es el ganador, debe seguir estos pasos y cumplir con los requisitos legales para retirar su dinero de manera segura. La gestión física del tiquete es el primer paso crítico en este proceso.

El tiquete original debe estar en perfecto estado para ser válido. No se aceptan tiquetes rotos, enmendados, con tachaduras o donde el código de barras/pin de seguridad no sea legible. El documento de identidad requerido es la Cédula de ciudadanía o extranjería original, ya que no se admiten fotocopias ni contraseñas sin hologramas. Debes ser mayor de edad para cobrar.

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio del chance Caribeña. Para premios menores (por debajo de 48 UVT), solo se exige la presentación de los documentos básicos y el tiquete ganador original en el punto de venta autorizado. Este proceso es ágil y permite la entrega inmediata en el local de venta.

Para premios medianos (entre 48 y 181 UVT aproximadamente), además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario de identificación del ganador o formatos de control como el SIPLAFT según aplique. Esto asegura la trazabilidad de los fondos y el cumplimiento de normativas anti-lavado de dinero.

Los premios altos (superiores a 182 UVT) exigen diligenciar formatos especiales de identificación de pagos y, por lo general, se solicita una certificación bancaria reciente no mayor a 30 días a nombre del ganador para realizar el desembolso por transferencia electrónica. En cuanto a la ubicación, en el mismo punto autorizado donde compró el chance puede reclamar si el premio está dentro del monto permitido. Si el premio es de mayor valor, debe reclamarlo en una oficina autorizada del operador.