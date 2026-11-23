Conoce los horarios, premios y reglas fiscales de La Caribeña Noche en Colombia para el sorteo del domingo 22 de noviembre de 2026.

El sorteo nocturno de La Caribeña Noche se consolida como una actividad de azar fundamental dentro del calendario nacional colombiano. Este evento programado por la Lotería Caribeña permite a los jugadores acceder a premios atractivos mediante la selección de números específicos. El cronograma oficial establece que los sorteos regulares se ejecutan a las 10:34 p. m. Todos los domingos y días festivos, la administración del juego ajusta el horario de la extracción de números a las 8:34 p. m.

Cómo Jugar y Resultados 22 de Noviembre 2026

Para participar en el juego de azar de La Caribeña Noche, los jugadores deben seleccionar un número entero de cuatro dígitos comprendido dentro del rango entre 0000 y 9999. Una vez definido el número, el participante determina la cantidad de dinero que desea apostar según las modalidades disponibles. El último resultado del sorteo correspondiente al domingo 22 de noviembre de 2026 fue publicado por la entidad operadora.

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El sistema de pagos en el Chance Caribeña Noche funciona bajo un mecanismo proporcional basado en la cantidad de cifras acertadas y el valor total apostado. El premio final se determina exclusivamente por cuántos dígitos del número jugado coinciden con el resultado oficial de la Lotería Caribeña Noche. Esta estructura garantiza que las apuestas con mayor coincidencia de cifras generen retornos superiores.

Estructura de Premios y Modalidades de Pago

El plan de premios habitual de Caribeña Noche define los pagos exactos por cada peso apostado en diferentes categorías de aciertos. El premio máximo de 4 cifras directas o Pleno ofrece $4.500 por cada unidad monetaria jugada. En la categoría de 4 cifras combinadas, el retorno asciende a $208 por cada peso apostado.

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Las modalidades de nivel medio ofrecen pagos de $400 por cada peso apostado para 3 cifras directas. Para 3 cifras combinadas, el premio establecido es de $83 por cada peso apostado. Las apuestas con menor precisión incluyen 2 cifras o Pata, que pagan $50 por cada peso, y 1 cifra o Uña, que retorna $5 por cada peso apostado.

Regulación Fiscal y Base de Cálculo del Impuesto

Las ganancias obtenidas de la lotería en Colombia están estrictamente sujetas al Impuesto de Ganancia Ocasional según la normativa vigente. Este tributo se aplica sobre las rentas ocasionales que exceden un umbral específico establecido por la administración tributaria. La base de cálculo determina si el jugador debe pagar impuestos sobre el monto total del premio recibido.

En 2024, el umbral exento para el Impuesto de Ganancia Ocasional se fijó en 6.000 UVT. El valor unitario de la UVT para el año 2024 fue de aproximadamente 42.410 pesos colombianos. Esta equivalencia representa un monto exento de alrededor de 254.460.000 pesos colombianos. El impuesto a pagar se calcula aplicando una tarifa general del 20% sobre la porción del premio que supera este umbral.

Procedimientos para el Cobro de Premios

Para reclamar cualquier premio de La Caribeña Noche, se exige presentar el tiquete original en perfecto estado. No se aceptan boletos rotos, enmendados, tachados o con códigos de barras ilegibles. El jugador debe presentar su documento de identidad original, como cédula de ciudadanía o extranjería, ya que no se admiten fotocopias ni contraseñas sin hologramas.

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Los requisitos de identificación varían según el valor monetario del premio ganado. Para premios menores a 48 UVT, solo se requieren los documentos básicos en el punto de venta. Los premios entre 48 y 181 UVT exigen el diligenciamiento de formularios de identificación o formatos SIPLAFT. Los premios superiores a 182 UVT requieren certificación bancaria reciente a nombre del ganador.