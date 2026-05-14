La carrera hacia la Casa Nariño entra en streaming: streaming se adhiere a la campaña presidencial en Colombia

La iniciativa de Westcol no pretende ser una serie de perfiles individuales como lo ha hecho, sino un enfrentamiento dialéctico directo, con el objetivo de modificar la percepción de la política en este sector demográfico. La respuesta no se hizo esperar y la senadora del Centro Democrático ya dio el primer paso confirmando su asistencia.

La carrera hacia la Casa Nariño por una nueva presidencia en Colombia ha encontrado un escenario inesperado a menos de 18 días para que los colombianos salgan a votar en la primera vuelta: el streaming.

El streamer y creador de contenido conocido mundialmente como Westcol lanzó una propuesta para organizar un debate presidencial en su canal de Twitch entre los tres candidatos que lideran las encuestas: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Paloma Valencia, la senadora del Centro Democrático, ya dio el primer paso confirmando su asistencia en caso de darse, aprovechando un espacio que rompe con los esquemas tradicionales de la comunicación política.

El debate propuesto en Kick representaría la oportunidad de ver a estos tres aspirantes confrontar sus modelos de país frente a cientos de miles de espectadores, en un escenario donde la falta de debates previos entre ellos ha sido la constante antes de la cita en las urnas. También le puede interesar: Las presidenciales en Colombia: haciendo campaña con temor a los atentados y moviéndose con hasta 40 escoltas





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