La vivienda para Danis, niña con discapacidad visual en El Pozón, está concluida tras campaña liderada por la Secretaría de Educación de Cartagena, pero aún requiere enseres básicos.

En junio, la narrativa de la vida familiar de Mercedes Venecia y su hija Danis en el barrio El Pozón de Cartagena estaba definida por la inseguridad estructural de su vivienda de madera. La lluvia obligaba a la madre a trasladar a su hija, una niña con discapacidad visual, a rincones secos del hogar para evitar el agua que penetraba por múltiples puntos. Casi cinco meses después de que El Universal diera a conocer esta situación, la arquitectura de esa vivienda precaria ha sido reemplazada por una estructura de material firme y terminada oficialmente por la Secretaría de Educación de Cartagena.

Construcción completada tras gestión educativa

La Secretaría de Educación Distrital, bajo la dirección del entonces secretario Alberto Martínez, lideró la campaña de recolección de recursos y construcción. La entidad logró reunir donaciones que cubrieron desde materiales básicos como cemento, bloques y techo, hasta la pintura y la mano de obra especializada. Además, la gestión pública facilitó el pago del arriendo de la familia durante el período de obra, asegurando su estabilidad temporal mientras se erigía la nueva casa en el mismo lugar.

Also read Selección de Colombia de sordos denuncia falta de recursos: 'Dicen que no hay plata'

Empresas como Ultracem contribuyeron aportando todo el cemento necesario para levantar los muros, mientras que Eternit suministró los materiales para la cubierta. Esta iniciativa también contó con el respaldo logístico de Colectivo Traso, Fundación Ancla y Nutricar, demostrando una colaboración multidisciplinaria entre el sector público y empresas privadas comprometidas con la infraestructura habitacional de los sectores vulnerables.

El rol docente en la visibilidad del caso

La historia trascendió los límites del hogar gracias al entorno educativo de Danis en la Institución Educativa Camilo Torres, sede Nuevo Horizonte. La profesora Nancy Romero, quien acompaña el proceso académico de la menor, identificó que las ausencias escolares se debían a enfermedades provocadas por la humedad en la vivienda. Danis inicia su educación en braille con el apoyo de una tiflóloga asignada, un entorno inclusivo que también inspiró a sus compañeros a elaborar materiales didácticos en braille.

Advertisement

La intervención directa de la docente Nancy Romero fue el catalizador que llevó la problemática estructural a los medios de comunicación. Su gestión puso en marcha una búsqueda de ayuda que, canalizada a través de la Secretaría de Educación, permitió que la entidad pública articulara los recursos necesarios. Este puente entre la realidad del aula y la gestión administrativa fue fundamental para que el caso alcanzara la cobertura mediática necesaria.

Necesidades pendientes de dotación para la familia

Aunque la estructura física de la vivienda se encuentra concluida, la familia de Mercedes Venecia enfrenta una nueva etapa de necesidad material. La autoridad educativa ha declarado que el apoyo requerido ahora se centra exclusivamente en la dotación de enseres básicos para hacer habitable el espacio. Entre los elementos críticos que aún faltan se incluyen cuatro camas, una estufa, una nevera, un juego de comedor y un televisor.

Adicionalmente, la familia requiere un juego de sala, un juego de mesa y tres camas adicionales para los niños, junto con una cama para adultos. Mercedes Venecia expresó en el mes de junio su deseo de dejar de mover a su hija durante los aguaceros; hoy, con las paredes construidas, la prioridad es obtener los muebles donde descansará la familia y los electrodomésticos con los que comenzarán su vida en la nueva casa.

Quienes deseen colaborar con esta última fase pueden contactar a los números 311 344 3117 o 3205741091 para coordinar la entrega de los donativos. La campaña continúa activa para completar la dotación, garantizando que la inversión en infraestructura no quede inconclusa y que Danis y su familia disfruten de un hogar completo, seguro y digno en El Pozón.