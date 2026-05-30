La Casa de los Famosos Colombia 2026: Alejandro Estrada es el ganador

La gran final del reality reunió a los cuatro finalistas que lograron superar cada una de las eliminaciones y pruebas que marcaron la temporada. Los espectadores votaron por su participante favorito durante varios días, y Alejandro Estrada logró conquistar al público y quedarse con el premio de 400 millones de pesos.

La Casa de los Famosos Colombia 2026 llega a su fin con Alejandro Estrada como ganador. El actor logró conquistar al público y quedarse con el premio de 400 millones de pesos .

Después de casi cuatro meses de convivencia, estrategias, alianzas, polémicas y momentos emotivos, el reality dejó como ganador a Alejandro Estrada. La gran final reunió a los cuatro finalistas que lograron superar cada una de las eliminaciones y pruebas que marcaron la temporada: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino y Tebi. Cada uno llegó con una base sólida de seguidores, pero solo uno podía quedarse con el primer lugar.

En la gran final fueron los espectadores quienes tuvieron la última palabra, votando por su participante favorito durante varios días. La disputa más fuerte terminó siendo entre Alejandro Estrada y Juanda Caribe, quienes lograron consolidar comunidades muy activas en redes sociales y protagonizaron una de las finales más reñidas del formato.

Con estos resultados, Alejandro Estrada se convirtió oficialmente en el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y en el nuevo dueño del premio mayor de 400 millones de pesos





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

La Casa De Los Famosos Colombia 2026 Alejandro Estrada Ganador 400 Millones De Pesos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alejandro Estrada y Tebi se enfrentan por dinero en La Casa de los FamososEn la recta final del reality, Alejandro Estrada y Tebi Bernal protagonizan un tenso cruce sobre temas de plata, avivando el debate entre seguidores.

Read more »

Alejandro Estrada y Yuli Ruíz se reencontraron en La Casa de los FamososLa tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia está llegando a su fin y los cuatro finalistas han manifestado su emoción por lograr sobrevivir más de cuatro meses aislados de su realidad. El regreso de los exparticipantes generó gran conmoción entre los famosos, pues se presenciaron reencuentros especiales y se revivieron varias de las polémicas más fervientes de la competencia.

Read more »

Vidente predice que Alejandro Estrada ganará La Casa de los Famosos Colombia 2026La reconocida tarotista Diama leyó sus cartas en vivo y aseguró que el actor Alejandro Estrada será el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. La vidente también habló sobre el futuro de los finalistas Valentino Lázaro y Tebi Bernal, generando gran controversia entre los seguidores del reality show que se prepara para su gran final el 29 de mayo.

Read more »

Alejandro Estrada se consagra campeón de La Casa de los Famosos Colombia 2026Alejandro Estrada se lleva el gran premio de 400 millones de pesos en una final histórica de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Read more »