La Casa de los Famosos Colombia 2026: Última dinámica de nominación en la gala más reciente

En la reciente gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se llevó a cabo la última dinámica de nominación de la tercera temporada, en la que se asignaron puntos negativos por parte de los familiares de los participantes.

En la gala más reciente de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se llevó a cabo la última dinámica de nominación de la tercera temporada.

Los familiares de los participantes, que ingresaron a la 'casa más famosa del país' desde el inicio de la semana, no solo estuvieron presentes durante el ejercicio, sino que también pudieron asignar puntos negativos. Finalmente, la placa de nominación parcial quedó conformada por cuatro de los cinco habitantes que siguen haciendo parte de La Casa de los Famosos Colombia 2026





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