La casa de los famosos Colombia confirma la gran final con una competencia reducida a cuatro finalistas y una votación directa del público

La casa de los famosos Colombia ha confirmado la fecha y hora de la gran final, que se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo de 2026 a las 8:00 p. m. con una competencia reducida a cuatro finalistas: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal. El resultado definitivo se establecerá a través de la votación directa del público.

La casa de los famosos Colombia confirma la gran final para el próximo viernes 29 de mayo de 2026 a las 8:00 p. m. con una competencia reducida a cuatro finalistas: Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

El resultado definitivo se establecerá a través de la votación directa del público. Juanda Caribe lideró la votación con un 47,08% de los apoyos, seguido por Alejandro Estrada y Tebi Bernal. Durante la última semana, los finalistas realizarán campañas individuales y se llevarán a cabo actividades de entretenimiento, intercambio de experiencias y celebraciones antes del cierre del ciclo. La transmisión del viernes 29 de mayo se mantendrá abierta hasta el cierre del programa





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