La Catedral Metropolitana María Reina celebra los 60 años del Seminario Regional Costa Atlántica

La Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla celebró una eucaristía con motivo de los 60 años del Seminario Regional Costa Atlántica, institución que ha sido semillero de fe, formación y vocación sacerdotal para el Caribe durante seis décadas.

La Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla celebró una eucaristía con motivo de los 60 años del Seminario Regional Costa Atlántica , institución que ha sido semillero de fe, formación y vocación sacerdotal para el Caribe durante seis décadas.

La ceremonia reunió a sacerdotes, seminaristas y fieles católicos provenientes de distintas diócesis de la Costa Atlántica, que en algún momento pasaron por las aulas y procesos formativos del seminario, convirtiéndose hoy en testimonio espiritual y pastoral de la institución. Durante la eucaristía se elevaron plegarias por las nuevas generaciones de jóvenes llamados al sacerdocio y por la continuidad de la misión evangelizadora que el seminario ha desarrollado durante estos 60 años.

La primera lectura del libro de Jeremías y la Carta al Apóstol San Pablo fue leída por dos sacerdotes junto a cánticos y la participación activa de la comunidad que hicieron de la jornada una verdadera fiesta espiritual, marcada por el reencuentro, la memoria y el agradecimiento a Dios por tantas vocaciones nacidas y fortalecidas en el Seminario Regional Costa Atlántica. La eucaristía tuvo momentos significativos como la bendición de Monseñor Pablo Salas a sacerdotes y seminaristas con el libro de la liturgia y sus palabras hacia los feligreses como explicación de estos 60 años del Seminario Regional Costa Atlántica.

Con el decreto número 1326 del 3 de diciembre de 1968, emanado de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, esta casa de formación contó con la aprobación de la Santa Sede. Otro de los momentos más especiales de la celebración fue la imposición de la corona a la Virgen María por el Monseñor Víctor Tamayo.

La celebración religiosa también estuvo marcada por los 40 años de la celebración de la visita a Colombia y Barranquilla del Papa Juan Pablo II, un acontecimiento que marcó la fe en los feligreses. Hoy damos gracias a Dios por su vida y esa visita a Colombia y Barranquilla. La paz que él profetizó en su papado es la que debemos seguir portando, seguir siendo agradecidos como él lo enseñó.

El Papa Juan Pablo II era un hombre de profunda vocación que hoy es recordado por todos. Era 7 de julio de 1986. Barranquilla se despertó vestida de fiesta con un sol radiante y un cielo azul. No es solo Barranquilla, es todo el territorio caribeño, con el mar y el fin.

Una brisa le representaba el sentido de un pueblo lleno de fe, esperanza y amor. Entonces, familias enteras de muy temprano llenaban los caminos, las calles, los espacios de la plaza de la paz y no era para menos, venía el Papa, un momento histórico que hoy queda en el corazón de todos





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