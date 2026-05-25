La CCI seccional Norte propone una política permanente de dragado para el río de Barranquilla

La CCI seccional Norte ha propuesto la creación de una nueva aplicación que incluya las obras hidráulicas necesarias en el río de Barranquilla. Los gremios han vuelto a plantear la necesidad de definir una política permanente de dragado.

La CCI seccional Norte propuso la creación de una nueva aplicación que incluya las obras hidráulicas necesarias en el río. A pesar de que el Gobierno nacional ha cumplido con su compromiso de mantener la navegabilidad en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla, los gremios han vuelto a plantear la necesidad de definir una política permanente de dragado .

Esto se debe a que los recursos están garantizados, según lo anunciado por el Comité de Autoridades de Tránsito. El Invías no tiene presupuesto para operar los tramos del corredor de carga Cartagena-Barranquilla, según Héctor Carbonell. El sector portuario requiere previsibilidad, ya que las líneas navieras planifican sus rutas con meses de anticipación. Si el puerto no puede garantizar un calado estable, las navieras simplemente eliminan a Barranquilla de sus rutas regulares.

Una política permanente sustituye el modelo reactivo por un modelo proactivo. Por eso se debe contemplar la suscripción de contratos multianuales o la estructuración de un plan definitivo que resuelva de una vez por todas la navegabilidad sobre todo el río.

Se podría volver a pensar en una nueva estructuración de un proyecto de Asociación Público-Privada (APP) robusto que no solo incluya el dragado, sino también las obras de rigidez e inversión hidráulica necesarias para que el río se autolimpie en la medida de lo posible. El puerto es el corazón de la identidad y la economía de la ciudad. Las condiciones de la zona portuaria representan la diferencia entre ser un nodo logístico global o una economía aislada.

El crecimiento del volumen de carga impulsa empleos directos e indirectos en logística, transporte, agenciamiento y manufactura. Proyectos como el Gran Malecón y la consolidación del turismo de negocios se potencian al tener un río navegable y comercialmente activo. La estabilidad del canal de acceso no es un problema exclusivo de los operadores portuarios, es un asunto de seguridad económica nacional y local.

Contar con un esquema de dragado eficiente y predecible determina la capacidad de Barranquilla para seguir consolidándose como la ciudad con mayor crecimiento del país. Un dragado preventivo y de mantenimiento en tiempo real permite atacar los puntos críticos de sedimentación antes de que el calado se vea comprometido





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