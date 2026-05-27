La Champions League 2026 cambiará de horario: la final entre PSG y Arsenal comenzará a las 18:00 HEC

La UEFA anunció que la final de la Champions League 2026, que enfrentará al Paris Saint-Germain y al Arsenal en Budapest, se adelantará a las 18:00 hora de Europa Central para mejorar la experiencia de los aficionados, optimizar la logística y ampliar la audiencia global.

La UEFA ha anunciado un cambio significativo en el horario de la final de la Champions League a partir de la temporada 2025/26. La final que se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal comenzará a las 18:00 hora de Europa Central (HEC), lo que equivale a las 11:00 de la mañana en Colombia.

Esta modificación rompe con la tradición reciente en la que la final iniciaba a las 21:00 HEC (2:00 p.m. en Colombia). El organismo europeo justifica la decisión argumentando que busca mejorar la experiencia general del día de partido para los aficionados, los equipos y las ciudades anfitrionas, optimizando la logística y las operaciones.

Entre los beneficios se mencionan un mejor acceso al transporte público tras el encuentro, mayor facilidad para la movilidad alrededor del estadio y más tiempo para que los seguidores disfruten de las celebraciones en la ciudad. Además, se señala que el nuevo horario se ajusta a una franja de retransmisión más accesible, lo que ampliará la audiencia televisiva y digital global, especialmente en regiones como Asia y Oceanía donde el horario anterior dificultaba la transmisión en vivo.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, destacó que la experiencia de los aficionados está en el centro de la planificación y que un inicio más temprano permite que el partido termine antes, dando la oportunidad a los asistentes de seguir disfrutando de la noche con amigos y familiares. El cambio también tiene en cuenta a los aficionados que viajan, ofreciendo un regreso más seguro y cómodo, y aumenta el impacto económico positivo en las ciudades anfitrionas al extender el tiempo de celebración.

Desde el punto de vista deportivo, la final de 2026 tiene un atractivo especial: el PSG buscará su segundo título consecutivo de Champions League, mientras que el Arsenal regresa a una final europea después de dos décadas e intenta ganar el trofeo más importante del fútbol de clubes por primera vez. Es importante aclarar que, a excepción de esta modificación en la final, todos los partidos de la UEFA Champions League a partir de los cuartos de final continuarán comenzando a las 21:00 HEC, salvo que la UEFA establezca excepciones específicas.

El anuncio oficial enfatiza que la nueva hora de inicio hará el evento más accesible, inclusivo y con mayor impacto para todos los involucrados, promoviendo un ambiente acogedor que facilite la asistencia de familias y niños al partido de clubes más importante de la temporada





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