La CIDH pide al Estado colombiano adoptar medidas de seguridad para garantizar las elecciones presidenciales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por los hechos de violencia registrados durante la campaña presidencial en Colombia y ha pedido al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) ha pedido al Estado colombiano adoptar medidas de seguridad para garantizar el desarrollo de las elecciones presidenciales , tras una serie de amenazas, secuestros y asesinatos contra candidatos y dirigentes políticos.

La CIDH ha expresado su preocupación por los hechos de violencia registrados durante la campaña presidencial en Colombia y ha pedido al Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales en la recta final de la campaña. El organismo ha advertido que candidatos y dirigentes políticos han sido víctimas de amenazas y hechos de violencia en medio de la contienda electoral.

Entre los hechos señalados se encuentran las amenazas denunciadas por los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia, así como el secuestro de la candidata vicepresidencial, el asesinato de integrantes de la campaña del candidato De La Espriella en el departamento del Meta y el atentado sufrido por el senador Alexander López. La CIDH ha destacado que estos hechos se producen en un contexto de múltiples denuncias sobre la expansión y el fortalecimiento del control territorial por parte de grupos armados y organizaciones criminales, lo que constituye una barrera para el ejercicio de los derechos políticos de la población civil.

Además, la CIDH ha citado las alertas emitidas por la Misión de Observación Electoral (MOE), que identificó riesgos para el desarrollo de las elecciones en 386 municipios del país. De ellos, 139 presentan riesgo extremo, 122 riesgo alto y 125 riesgo medio. Cauca y Antioquia encabezan la lista de departamentos con mayor número de municipios en condición crítica, seguidos por Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.

Frente a este panorama, la CIDH ha destacado algunas de las acciones adoptadas por las autoridades colombianas, como el Plan Democracia 2026 y las medidas de protección implementadas para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. La CIDH recuerda la obligación del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos en condiciones seguras y de igualdad y ha insistido en que se deben implementar medidas de protección, prevención e investigación frente a los hechos de violencia política y reiteró la necesidad de avanzar en políticas que contribuyan a promover la desmovilización de los grupos armados ilegales





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