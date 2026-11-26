Datos del Dane sobre productividad y próximas cifras de inflación definen el porcentaje de aumento del salario mínimo 2027. Expertos debaten entre el 7% y el 9%.

El Ministerio del Trabajo instaló la primera sesión de la Subcomisión de Productividad de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales el 26 de noviembre. En este encuentro se presentaron los indicadores preliminares que servirán de base para negociar el salario mínimo de 2027. Los datos incluyen la Productividad Total de los Factores (PTF) y se complementarán con la inflación oficial que el Dane publicará el próximo 7 de diciembre.

Indicadores de productividad y sus efectos

El Dane reveló que, al tercer trimestre de 2026, la Productividad Total de los Factores aportó 0,15 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado de la economía. Este número se sumará a la cifra de inflación para determinar el porcentaje de ajuste. La entidad también entregó dos indicadores adicionales que miran el fenómeno desde ángulos distintos. La productividad laboral por hora trabajada creció un 2,24%, lo que indica que cada hora generó más valor.

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En contraste, la productividad por persona empleada cayó un 0,98%, reflejando que cada trabajador generó menos valor en promedio. Ninguno de estos tres datos define por sí solo el porcentaje de aumento final. Los empresarios, trabajadores y el Gobierno deben analizar esta trinidad de cifras durante el proceso de concertación. Cada indicador aporta una perspectiva diferente sobre la capacidad productiva del país.

Expertos debaten el porcentaje exacto

El analista económico Juan Reyes explicó que el dato por hora mide el rendimiento del tiempo, mientras que el dato por persona incluye cambios en las horas trabajadas. Entre enero y septiembre de 2026, el valor agregado real creció un 2,07%. De este crecimiento, los servicios laborales aportaron 1,07 puntos y el capital 0,84. La contribución de la PTF se redujo en los últimos años, pasando de 1,73 puntos en 2024 a 0,91 en 2025.

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Diego Montañez-Herrera, analista sénior de Eafit, señaló que la PTF aportó apenas 0,15 puntos en 2026. Históricamente, entre 2007 y 2025, esta productividad fue negativa en nueve de los diecinueve años. Esta realidad histórica complica el debate sobre cómo aumentar sosteniblemente los salarios reales. Las diferencias entre los cálculos de las distintas partes superan los dos puntos porcentuales.

Proyecciones y escenarios económicos

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, propone un tope del 7% para el aumento del salario mínimo. Sumó las expectativas de inflación fin de 2026 al 6,79% más el crecimiento de la productividad del 0,15%, obteniendo un 6,94%. Velasco advierte que exceder este porcentaje podría afectar negativamente el empleo, la formalidad y el poder adquisitivo de los informales. También considera el impacto en la adquisición de vivienda y pensiones.

Por otro lado, Germán Machado, economista y profesor, lee los datos con preocupación por las finanzas públicas. Argumenta que la baja productividad implica un incremento del salario mínimo superior al 9% para 2027. Machado advierte que este ajuste generaría un descuadre adicional de mínimo $3 billones en el Presupuesto General de la Nación para 2027.

Propuestas técnicas y escenarios fiscales

El analista Reyes propone dos escenarios basados en la inflación de cierre de 2026 y un uso moderado de la productividad. Si la inflación cierra cerca del 6,72%, el aumento sería del 6,9%, fijando el salario básico en $1.871.717 sin auxilio de transporte. Si se cumple la proyección del 7,10% del Banco de la República, el aumento subiría al 7,25%, con un salario de $1.877.846. La inflación anual registrada en octubre fue del 6,30%.

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El área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá ve un escenario de un solo dígito, cercano al 8,5%. Esta entidad sugiere que el ajuste rondaría los $1.900.000 sin auxilio de transporte si el Gobierno busca moderar presiones inflacionarias. Este ajuste permitiría reducir tasas e estimular la inversión, completando el panorama de las distintas posturas en la mesa de negociación.